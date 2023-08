POTOP U DVE OPŠTINE U SRBIJI: Proglašena vanredna situacija, za dva sata PALO 120 LITARA kiše, ZASTRAŠUJUĆE scene! VIDEO

U opštini Petrovac na Mlavi, zbog velikih padavina noćas i jutros, proglašena je vanredna situacija. Tamo je samo jutros od pet do sedam sati palo oko 120 litara kiše po metru kvadratnom što je dovelo do zagušenosti kišne kanalizacije i izlivanja vode. U jutarnjim satima u pojedinim delovima grada voda je dosezala do polovine vrata automobila, što se može videti na snimcima koji kruže društvenim mrežama.

- Vanredna situacija je prevashodno proglašena kako bi se omogućilo angažovanje neophodne mehanizacije koja će učestvovati na otklanjanju opasnosti i popravljanju oštećene infrastrukture - rekla je Hristina Đorđević, šefica kabineta predsednika opštine Petrovac na Mlavi.

Najkritičnije u selu Leskovac

Ona je ocenila da je zbog velikih padavina u celoj opštini došlo do porasta nivoa vode u rekama prvog i drugog reda, kao i u njihovim bujičnim pritokama i potocima, a došlo je i do pojave podzemnih voda.

- Mi smo u stalnom kontaktu sa građanima i obavešteni smo da su imali problema sa podzemnim vodama, da je negde i putna infrastruktura narušena. Najkritičnije je u selu Leskovac gde je poplavljen najveći broj domaćinstava, zatim u selu Šetonje. Najvažnije je da nema povređenih. U Ranovcu, Vitovnici i Melnici nisu poplavljene kuće već su se izlile u njive bujične reke Vitovnička i Stamnička, u koje se slivaju bujični potoci. U Petrovcu imamo prijavu da je voda ušla u podrume - kazala je Đorđević.

Još uvek nema informacija koliko je tačno domaćinstava i oranica poplavljeno jer tek sledi procena. Članovi Štaba za vanredne situacije i predsednici mesnih zajednica su na terenu kako bi se što pre utvrdila šteta i počelo sa otklanjanjem posledica. Oni su uputili molbu građanima da štabu prijave ukoliko su im domaćinstva ili oranice oštećeni poplavom.

Vanredna situacija i u opštini Žagubica

Vanredna situacija proglašena je i na delu teritorije opštine Žagubica za naselja Ribare, Osanica, Krepoljin, Sige, Milanovac, Krupaja, Bliznak, Medveđica i Breznica.

U ovom kraju palo je, prema proceni Predraga Ivkovića, zamenika predsednika opštine, najmanje oko 100 litara kiše po metru kvadratnom. U desetak stambenih objekata ušla je voda,a najviše je stradala infrastruktura, atarski i lokalni putevi u selima u kojima je proglašena vanredna situacija.

- U Žagubici je formirana komisija za procenu štete, a nadaju se pomoći države u saniranju. Trenutno je na snazi izmena režima saobraćaja na deonici Krupaja – Krepoljin i Petrovac na Mlavi – Krepoljin. Došlo je i do odrona na nekoliko mesta na putu Krepoljin – Despotovac u naselju Milanovac. Saobraćaj se odvija usporeno, na više mesta jednom kolovoznom trakom. Ekipe su na terenu i rade na raščišćavanju - saopštili su iz JP „Putevi Srbije”.

Kurir.rs/Politika