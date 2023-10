GRADONAČELNICA NIŠA O ODŠTETAMA GRAĐANIMA ZBOG UJEDA PASA: Evo koliko godišnje naplate Nišlije zbog , MILIONSKA SUMA!

Grad Niš izdvajao je proteklih godina iz svog budžeta 80 do 100 miliona dinara na ime odštete građanima koje su ujeli napušteni psi, izjavila je danas gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski i najavila izmenu algoritma za utvrđivanje ujeda, kako bi se što pre smanjila zloupotreba.

- Mnogo puta do sada smo se sastajali sa svim nadležnim. Domom zdravlja gde se građani javljaju za lekarsku pomoć i Kliničkim centrom, Osnovnim sudom. Algoritam još nije dovoljno dobro utvrđen. Zna se šta se radi kada se naši sugrađani jave zdravstvenoj ustanovi, ali da li je to stvarni ujed psa i da li je to pas sa ulice ili vlasnički pas? Zloupotreba ima i mi to vidimo po imenima ljudi kojima se novac isplaćuje. Vidimo i po imenima advokata i advokatskih kancelarija koje ih zastupaju - istakla je Sotirovski.

Ona je kazala da je Grad Niš potpisao ugovor sa Udruženjem za zaštitu životinja „Pit“ i krenuće sa uklanjanjem napuštenih pasa sa ulica.

- Uklanjanje pasa jeste jedan od naših prioriteta koji ćemo sprovoditi narednih nekoliko meseci. Radićemo fazno, jer nije moguće u jednom trenutku ukloniti sve pse sa ulica. Prihvatilište na Bubnju koje ćemo proširiti i daće mogućnost da roditelji sa decom koji žele da udome psa, mogu da dođu, da ga izaberu i preuzmu. Nama je prvenstveni cilj zaštita sugrađana, pa onda zaštita životinja. Da psi budu na jednom mestu, da su siti i zdravi - kazala je Sotirovski.

Ona je dodala da će psi biti zbrinuti u prihvatilištu po standardima Evropske unije.

- Činjenica je da ima problema, da se naši sugrađani javljaju zbog grupa pasa pre svega u centru grada, ali i u parkovima, selima. Kada bi podigli svest građana da svoje ljubimce čipuju i sterilišu, onda bi imali manje pasa na ulicama - izjavila je Sotirovski.

Gradski većnik Miroslav Đokić je podsetio da je u Nišu u toku akcija besplatne sterilizacije i pregleda vlasničkih pasa, koja se radi zajedno sa udruženjima za zaštitu životinja kako bi se smanjio broj napuštenih pasa.

Prema Đokićevim rečima, azil za pse koji će se graditi u Nišu imaće mesta za 500 pasa.

Kurir.rs/Pink