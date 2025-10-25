Slušaj vest

Emisija “Sa Žikom po Srbiji” ove subote vodi vas na Zlatibor. U obilasku je voditelj emisije, Živorad Žika Nikolić, imao priliku i da čuje utiske čuvene holivudske glumice, Lolite Davidovič, i sa njom uživa u šljivovici i gastronomskoj ponudi u selu Gostlje.

- Moja duša je odavde - rekla je glumica čiji je otac iz Srbije, majka iz Slovenije, dok joj je muž iz Amerike. Ona je ovo prilikom svog muža nazvala "počasnim Srbinom".

Čuvena holivudksa glumica obišla Zlatibor sa ekipom Kurira: Moja duša je odavde Izvor: Kurir televizija

Glumica kaže da je njen muž upoznat sa pravoslavnim životom, kao i da je sa njom u Los Anđelesu redovno išao u crkvu.

- Govorim srpski od kada sam bila mala, ali posle desete godine nisam imala prilike da govorim jezik - kaže Davidovič.

Lolita Davidovič objašnjava i da 30 godina nije bila u svojoj domovini, a dodaje i da njena deca još više vole Srbiju od nje.

- Moj sin Anton treba da poseti Srbiju kako bi znao da ima srpsku krv - kaže glumica.

Nakon što je glumica zajedno sa ekipom Kurir televizije obišla prirodne lepote ovog predela Srbije, oni su i zajedno nazdravili rakijom.

Od prvog januara je vodopad u Gostiljama posetilo 40 hiljada ljudi, a Lolita je pri obilasku prokomentarisala:

Boban Rajović Foto: Kurir Televizija

- Ovo je kao zeleni tuš. Ovako želim da se budim ujutru, živela bih do 150 godina. Da napravimo ovde kućicu, pa kao Tarzan da dolazim do vodopada - kaže glumica.

Na Zlatiboru je naša ekipa srela i pevača Bobana Rajovića, koji je rekao:

- Ako vam kažem da sam na pragu ostvarenja i da stvarno razmišljam da napravim vikendicu ovde, onda razumete koliko mi je drago ovde da dođem. volim zbog vodopada, ali i zbog kompletne prirode. Moram da kažem svima da ako dođu u Gostilje, se ne iznenade ako vide Bobana Rajovića. Ja ovde postajem domaći - kaže pevač.

