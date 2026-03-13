Slušaj vest

PRIJEPOLJE – Nekoliko investitora pokazalo je interesovanje za ulaganje u opštinu Prijepolje, pa je predsedniku opštine dostavljeno Pismo namera kojem je izražena spremnost za razmatranje mogućnosti realizacije određenih investicionih projekata u Prijepolju.

Tokom sastanka advokat investitora Dragan Palibrk, zajedno sa saradnicima, predstavio je planove svojih klijenata i njihovu zainteresovanost za ulaganje u ovu sredinu. Posebna pažnja posvećena je lokaciji gradske pijace, za koju su potencijalni investitori iskazali spremnost da realizuju projekat vredan između 15 i 20 miliona evra, objavljeno je na zvaničnoj fejsbuk stranici Opštine Prijepolje.

Kako je istaknuto, na sastanku, za ovu lokaciju već je pripremljen odgovarajući elaborat, koji je predstavljen predsedniku opštine, a koji predviđa realizaciju investicije koja bi mogla značajno doprineti urbanom razvoju ovog dela grada.
Sve veće interesovanje investitora pokazuje da Prijepolje postaje sve privlačnije za nova ulaganja i razvoj projekata.

U lokalnoj samoupravi očekuju da bi u narednom periodu moglo doći do realizacije više inicijativa koje bi doprinele izgradnji novih poslovnih i stambenih objekata, ali i daljem unapređenju ukupnog urbanog razvoja opštine.

Kurir.rs/RINA

