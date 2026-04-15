Predškolci iz sedam grupa Predškolske ustanove „Sunce“ takmičili su se u tradicionalnom kucanju jajima, ali je upravo Vukašin bio najuspešniji. Njegov trijumf dodatno je privukao pažnju kada je u završnici nadmetanja odneo pobedu i u posebnom duelu, što je izazvalo oduševljenje prisutnih.

- Izuzetno mi je zadovoljstvo da vas vidim. Videli smo se na centru za Novu godinu, ali danas imamo mnogo lepši i radosniji dan, kada se srećemo ovde u porti srpske crkve. Već pet godina ovo postaje tradicija i ovde smo i da bismo se takmičili i da bismo nešto novo naučili o ovom našem lepom prazniku. Slušao sam vaše pesmice i vratio se nekoliko godina unazad, kada je moja ćerka bila mala i, kažem, sve sam to zaboravio, moraću u nekom narednom periodu da obnovim. Ja vam želim sada da se takmičite sa dušom, da svi međusobno sijate sjajem. Nije baš bitno ko će da pobedi, bitno je da učestvujemo u ovom takmičenju – poručeno je mališanima tokom manifestacije.