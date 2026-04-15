Slušaj vest

U porti Crkve Svete Trojice održana je peta Tucijada, a ovogodišnje vaskršnje nadmetanje obeležio je mališan Vukašin Vulović, koji je u konkurenciji oko 200 dece poneo titulu pobednika.

Tucijada u Gornjem Milanovcu Foto: RINA

Predškolci iz sedam grupa Predškolske ustanove „Sunce“ takmičili su se u tradicionalnom kucanju jajima, ali je upravo Vukašin bio najuspešniji. Njegov trijumf dodatno je privukao pažnju kada je u završnici nadmetanja odneo pobedu i u posebnom duelu, što je izazvalo oduševljenje prisutnih.

Foto: RINA

- Izuzetno mi je zadovoljstvo da vas vidim. Videli smo se na centru za Novu godinu, ali danas imamo mnogo lepši i radosniji dan, kada se srećemo ovde u porti srpske crkve. Već pet godina ovo postaje tradicija i ovde smo i da bismo se takmičili i da bismo nešto novo naučili o ovom našem lepom prazniku. Slušao sam vaše pesmice i vratio se nekoliko godina unazad, kada je moja ćerka bila mala i, kažem, sve sam to zaboravio, moraću u nekom narednom periodu da obnovim. Ja vam želim sada da se takmičite sa dušom, da svi međusobno sijate sjajem. Nije baš bitno ko će da pobedi, bitno je da učestvujemo u ovom takmičenju – poručeno je mališanima tokom manifestacije.

Drugo mesto osvojila je Vera Ivanov, dok je treće pripalo Despotu Iliću.

Foto: RINA

Atmosferu su dodatno upotpunile recitacije mališana, koje su unele toplinu i podsetile na značaj očuvanja tradicije od najranijih dana.

Najuspešniji učesnici nagrađeni su diplomama i vaučerima u vrednosti od 5.000 dinara za kupovinu u knjižari „Prima“.

Ova manifestacija još jednom je pokazala da se pravi duh Vaskrsa najbolje vidi kroz dečju radost, a mali Vukašin Vulović postao je lice ovogodišnje Tucijade u Gornjem Milanovcu.

Kurir.rs/RINA

