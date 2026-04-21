Izložba „Srpsko-turski ratovi 1876 - 1878. godine“ otvorena je danas, povodom obeležavanja Dana Vojske Srbije – 23. aprila, u Galeriji Vojnog muzeja na Kalemegdanu.

Vršilac dužnosti pomoćnika ministra za ljudske resurse Siniša Radović podsetio je da su pre više od jednog veka, na praznik Cveti, ustanici na čelu sa Milošem Obrenovićem krenuli u novi pohod za oslobođenje Srbije i obnovu državnosti.

- Upravo taj događaj, ali i kasniji diplomatski potezi bili su presudni za budućnost Srbije. Zato je i očekivano da se baš u spomen na Drugi srpski ustanak proslavlja najznačajniji vojni praznik – Dan Vojske Srbije. Knez Miloš važio je za dobrog vojskovođu i još boljeg diplomatu, koji je sistematski i trajno radio na učvršćivanju mlade Kneževine Srbije i osnivanju njenih prvih institucija. Istorija našeg naroda i države neprolazno je bogatstvo i jedinstvena je po mnogo čemu. To bogatstvo predstavlja duhovne vrednosti, moralni integritet, ljubav, mudrost i pravi odnos prema Bogu, a naša istorija ovenčana nezaboravnim događajima omogući će nam da i ove godine obeležimo još u jedan u nizu jubileja - 150 godina od početka Srpsko˗turskih ratova i formiranja Generalštaba – rekao je pomoćnik ministra Radović i proglasio izložbu otvorenom, istakavši da ona podseća na teške, ali uspešne ratove za oslobođenje i nezavisnost koje je Srbija vodila protiv najmoćnijeg protivnika u razdoblju od 1876. do 1878. godine.

Tom prilikom, direktor Vojnog muzeja major Mile Miković istakao je da je ovogodišnje poklapanje obeležavanja Dana Vojske Srbije sa jubilejom - 150 godina od početka Srpsko˗turskih ratova povod zbog kojeg je upravo taj istorijski trenutak izabran kao tema izložbe koja je danas otvorena.

- Imaćete prilike da se prisetite i na kratko oživite doba borbe za oslobođenje i nezavisnost čiji je neizostavan deo bio i period Srpsko˗turskih ratova od 1876 ˗ 1878. godine. Izložba je priređena zahvaljujući dugotrajnom radu više naraštaja na prikupljanju, čuvanju i prezentovanju muzejskih predmeta, a kolektiv Vojnog muzeja je uložio trud da sve to prezentuje na najbolji mogući način – rekao je direktor muzeja major Miković.

Izložba „Srpsko-turski ratovi 1876–1878“ prikazuje hronološki i tematski odabrane muzejske predmete – oružje, vojnu opremu, umetnička dela, istorijske mape, fotografije, odlikovanja i zastave – kroz koje predstavlja najznačajnije događaje i ličnosti perioda koji je Srbiji doneo oslobođenje od vrhovne turske vlasti i priznanje državne nezavisnosti.

Svečanom otvaranju izložbe prisustvovali su vršilac dužnosti sekretara Ministarstva odbrane Nebojša Nikolić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za politiku odbrane Predrag Bandić, načelnik Uprave za razvoj i opremanje J-5 Generalštaba brigadni general Stanisav Mijailović, načelnik Uprave za obuku i doktrinu J-7 Generalštaba brigadni general Siniša Stašević, načelnik Uprave za za tradiciju, standard i veterane pukovnik Đorđe Kalanj, načelnik Odeljenja za finansije J-8 Generalštaba pukovnik Radovan Damnjanović, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, predstavnici kulturnih ustanova i brojni gosti.