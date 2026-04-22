Slušaj vest

Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putnička vozila, dok su na pojedinim terminalima za teretna vozila zabeležena višesatna čekanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Najveća zadržavanja za teretna vozila su na graničnim prelazima Batrovci i Šid, gde se na izlazu čeka po pet sati, dok su na graničnim prelazima Bezdan i Sremska Rača zadržavanja po četiri sata.

Na Horgošu na izlazu iz zemlje teretnjaci čekaju tri sata, a na prelazima Gradina i Kelebija po sat vremena, takođe na izlazu iz Srbije.

Na prelazu Preševo na ulazu u Srbiju zadržavanje za teretna vozila je sat vremena.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.