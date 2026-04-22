EVO KAKVO JE STANJE NA PUTEVIMA I GRANICAMA U SRBIJI: Višesatna zadržavanja za teretna vozila na izlazu iz zemlje
Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putnička vozila, dok su na pojedinim terminalima za teretna vozila zabeležena višesatna čekanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije.
Najveća zadržavanja za teretna vozila su na graničnim prelazima Batrovci i Šid, gde se na izlazu čeka po pet sati, dok su na graničnim prelazima Bezdan i Sremska Rača zadržavanja po četiri sata.
Na Horgošu na izlazu iz zemlje teretnjaci čekaju tri sata, a na prelazima Gradina i Kelebija po sat vremena, takođe na izlazu iz Srbije.
Na prelazu Preševo na ulazu u Srbiju zadržavanje za teretna vozila je sat vremena.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.
Istovremeno, na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, navodi se u saopštenju AMSS.