Aleksandar Vučković iz Loznice upecao je posle 25 godina ribolova ulov svog života – soma dugačkog 170 centimetara i teškog više od 30 kilograma.

Kapitalca je izvukao iz Dunava u Novom Sadu, a borba je bila opasna.

Aleksandar se ribolovom bavi već 25 godina, od svoje četvrte godine, a ljubav prema ovom sportu nasledio je od oca i ujaka sa kojima je od malih nogu za pecaljkom, a koji su veliki majstori ribolova.

Pre godinu dana se iz Loznice preselio u Novi Sad i izgleda da je to trebalo da se desi da bi ostvario, kako kaže, "ulov svog života", budući da mu ostvarenje ove velike želje godinama nije pošlo za rukom.

- Soma sam prvi put počeo da pecam u Loznici na Drini pre tri godine i, iskren da budem, bukvalno ni jednog nisam uspeo da uhvatim sve te godine. Dolaskom u Novi Sad sedeo sam na Keju mesecima i gledao kako meštani pecaju tu veliku ribu, pratio sam pokrete vode i sisteme, raspitivao se i kupio svačiju školu – počeo je Aleksandar.

Iz prvog pokušaja ulovio soma kog je dugo čekao

Pre mesec dana odlučio je da pokuša da sve ono što je mesecima gledao sada primeni i – uspeo je. Uradio je iz prvog puta ono što mnogi nisu mogli nakon višesatnih pokušaja.

- Pre mesec dana prvi put sam došao na kej, bilo je popodne i pecalo je oko 20 ljudi celom dužinom, baš tu kod Žeželjevog mosta, bilo ih je najviše. Osnovna kultura kada neko peca je da se pomerim od ljudi, što sam i uradio, otišao sam levo od njih, raspremio se i bukvalno na prvi zabačaj uhvatio sam somića od tri kilograma. Svi su ostali zatečeni jer oni nisu imali ulova, a tu su već satima – rekao je on.

Međutim, somom od samo tri kilograma nije bio baš toliko zadovoljan, ali svakako da mu je taj ulov bio sjajna motivacija, zato je sutradan došao na isto mesto, ali sada još odlučniji.

- Uradio sam istu stvar i ponovo sam na prvi zabačaj uhvatio soma, opet malog teškog oko dva, tri kilograma, a mnogi su mi rekli da sam srećnik i da je to neverovatno bez obzira što je isti som – priča Aleksandar uvodeći polako u priču koja sledi, onu najbolju.



Iz Dunava konačno izvukao i ulov života

Trećeg dana opet je bio tu, na istom mestu, sa istim ciljem. Gledao je u vodu, želeo je samo jedno. Opet se pomerio od ljudi, zabacio udicu jednom – ništa, drugi put – ništa, treći put – trzalo je. Ulovio je soma teškog pet kilograma.

Ostavio je ribolov po strani čitavih mesec dana, a onda je usledilo ono najbolje. Juče, 21. marta, nešto ga je vuklo ka Dunavu, opet, a osećaj ga ovog puta nije prevario.

- Sedim kod kuće, gledam kroz prozor, nema vetra, tmurno je, oblaci se sudaraju, nema sunca, a topao je vazduh. Uzimam opremu i krećem na Kej. Stižem, vidim ista standardna ekipa, seo sam i samo gledao. Gledao sam tako u vodu i pratio pokrete kolega čitavih pola sata. Uzeo sam štap i ovoga puta otišao s desne strane i počeo da pecam. Posle trećeg zabačaja odlučio sam da četvrti put vodim varalicu po dnu i jako sporo, džigujem sa njom, radi se o Šedu-Slim bele boje. Pri samom izvlačenju osetio sam nenormalan udarac koji nikada u životu nisam osetio, riba je počela da vlada mojim štapom i rukama – opisuje Aleksandar taj trenutak dok iz Dunava izvlači ribu i u tom trenutku već je siguran da je ispod vode prava zver, uskoro ulov njegovog života.

Ljudi koji su pecali pored njega odmah su pritrčali.

- Svi su stajali iza mene, savetovali me, pomagali i gledali ovo čudo. Posle nekoliko minuta teške borbe u pomoć dolazi momak sa čamcem bez kojeg verujem da bih teško uspeo da izvadim sa obale ovako velikog i jakog soma. Prišao je čamac obali, ušao sam, ali som je nastavio da nas "voza" po Dunavu, prošlo je još nekoliko minuta i tek onda sam uspeo da ga podignem sa dna i da ga vidim na površini – priča sagovornik.

- Taj osećaj se ne može opisati. Riba moćna, velika, jaka polako je počela da popušta i da se predaje. Izvadili smo ga nas trojica iz vode, ubacili u čamac i krenuli ka obali Keja. Svi prisutni su mi aplaudirali, a ljudi koji su šetali Kejom su slikali, snimali i zastajali da vide ono što se ne viđa tako često – priča Aleksandar ponosno.

Prvo je hteo da ga vrati u vodu, ali ipak je odustao od te ideje. Poklonio ga je starom alasu.

- Jedan prijatelj mi je rekao da ima jedan star čovek koji voli somove, jer ih od malena lovi, i on mi je predložio da ga njemu poklonim. Nakon što sam se fotografisao sa ulovom, poklonio sam mu ribu, a zauzvrat sam dobio punu kutiju pribora za lov. Ovo je ne samo moj najveći som nego i riba mog života, najveća do sada – poručio je Aleksandar, inače vrhunski sportista, bokserski šampion i odličan bokserski trener.