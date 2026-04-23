Slušaj vest

Ako tražite mesto gde za jedan dan možete proći kroz vekove, pojesti dobar gulaš, prošetati pored reke i završiti na planini – odgovor je jednostavan: Sremska Mitrovica.

Ovaj grad nije samo tačka na mapi – to je nekadašnji Sirmijum, gde su živeli rimski carevi, a danas mesto gde se istorija vidi na svakom koraku.

U centru grada čeka vas Carska palata, sa mozaicima starim gotovo dve hiljade godina i čak sistemom podnog grejanja iz rimskog doba. Nekoliko minuta dalje nalazi se Muzej Srema, gde se čuvaju najvredniji tragovi prošlosti, ali i dela poput slike "Sv. Nikola" Uroša Predića.

Ali Mitrovica se ne obilazi samo kroz muzeje.

Prava šetnja počinje u starom gradskom jezgru, kroz trgove kao što su Žitni i Trg svetog Dimitrija, pa sve do ulice Ćire Milekića, srca grada gde su smeštene stare trgovačke kuće, kafići i istorijska zdanja.

1/8 Vidi galeriju Sremska Mitrovica Foto: Kurir/D.Š.

Tu je i Gradski park sa fontanom "Kameni cvet", mesto gde se vidi svakodnevni život Mitrovice – bez žurbe, bez stresa.

Za one koji žele nešto drugačije, grad krije i neobične detalje: podzemnu baziliku iz 5. veka, sunčani sat star 1.900 godina, pa čak i spomenik mangulici i pulinu – jer ovde i hrana i tradicija imaju svoje mesto.

A onda – ono zbog čega mnogi dolaze baš za Prvi maj.

Na samo 13 kilometara nalazi se Zasavica, rezervat prirode gde umesto gužve dobijate tišinu, šetnju i autentičan doživljaj sela – uz čuveni gulaš od mangulice i prizore kakvi se retko viđaju.

I naravno – Fruška gora. Iriški venac, Letenka, Zmajevac – mesta gde se ne dolazi da bi se slikali, nego da bi se stvarno odmorili.

Mitrovica ima još jednu prednost – sve je blizu. Grad, priroda, reka i planina – bez putovanja od nekoliko sati.

Zato sve više ljudi za Prvi maj bira baš ovaj deo Srema. Ne zato što je najpoznatiji. Nego zato što je – najkompletniji.

Ako dođete na jedan dan, velika je šansa da ostanete duže. A ako ste već bili – znate zašto se vraća.