Drugi po redu Festival pozorišta za decu i mlade "Pajče" biće održan u vranjskom pozorištu od 25. do 30.aprila.

"U subotu kada otvaramo dečiji festival otvaramo ga upravo našom premijerom, premijerom predstave 'Dečak koji je prodao osmeh' u režiji Darka Kovačovskog, a po tekstu Darka i Nade Kovačevske. Darko je režirao kod nas već predstavu Pinokio i Nerođenu devojku. Ovo je treća njegova režija kod nas i nekako navikli smo na njegov lak I lep rad", napomenula je direktorka Kristina.

Umetnički rukovodilac vranjskog teatra Bojan Jovanović istakao je da je veliko zadovoljstvo ponovo raditi sa Darkom.

"Videćete zaista jednu priču koja je i te kako i zabavna i zanimljiva, ali pre svega poučna. Ono što bih istakao kao dragocenost ove predstave a to je nekako celovitost da dobijemo jedan zaokružen paket i u estetskom i u umetničkom smislu. Kada imate reditelja sa jasnom idejom jasnim konceptom i reditelja koji se u radu na predstavama za decu odnosi izuzetno ozbiljno i profesionalno dobijamo jednu predstavu koja je žanrovski I stilski zaokružena koja ima specifičan način igre za nas jedno je jako lepo iskustvo", rekao je Jovanović.

Sam reditelj Darko Kovačovski rekao je da su za njega čast i zadovoljstvo da bude u pozorištu "Bora Stanković".

"Pre svega ovde čovek može da radi sa ljudima, sa talentima, profesionalcima koji se ne štede, koji imaju svoj um i svoje telo da upotpune na 'najdobri' mogući način. Ovde ima ljudi sa kojima možeš da praviš neku vrstu umetnosti što je retkost na Balkanu. Rad sa mojim prijateljima ovde mogu da kažem je cenjen u tom pogledu što oni osvetljavaju profesiju reditelja na jedan viši nivo, uveravajući reditelja da režija nije profesija režija je pre svega jedna ljubav koja treba da oplemeni kako probu tako i sredinu nakon probe", ističe reditelj.

Glumac Nikola, dečak koji je prodao osmeh, svoju naslovnu ulogu i rad sa Darkom opisao je rečima da je reditelj jedan veoma skroman čovek.

"Živa enciklopedija. Zadovoljstvo je raditi sa njim nije samo reditelj koji dođe da izrežira predstavu nego je mnogo više od toga. Mnogo toga sam naučio od njega i priželjkujem da ponovo radim sa njim. Ja sam taj dečak koji je prodao osmeh, ali sam ga povratio uspešno sa svojim najboljim drugom. Kako dete gleda na svet bezbrižno, čisto. Dečak koga igram iz te neke naivnosti proda taj osmeh koji uspešno vraća nazad. Tako da dobro uvek pobeđuje zlo", zaključuje glumac Nikola.

"Ja od Darka ne učim samo što se tiče lutkarstva I stila igre dosta možete da naučite i što se tiče života i odnosa sa ljudima i sa glumcima", napomenuo je glumac Nikolin prijatelj u predstavi uz koga je povratio osmeh.

"Verujem da sam kao glumica uspela da napravim jedan korak dalje od svojih nekih glumačkih granica koje sam do sad imala i jako sam zahvalna Darku na tome. To je sve rezultat pre svega njegovog odnosa prema pozorištu i prema stvaralačkom činu i radu zato što je on jedan jako posvećen predan reditelj. Reditelj koji te vrati na suštinu zašto pozorište postoji i šta mi koji u njemu radimo šta zapravo treba da radimo sa tom suštinom", navela je glumica Tamara Stošić.

"Predstava je potpuno drugačija u odnosu na sve što smo do sad radili, ali bih posebno pomenula Nadu koja je sašila divne kostime i scenografiju koja je božanstvena"”, ističe mlada glumica vranjskog teatra, jedna od protagonistkinja predstave.

Festival će biti otvoren premijerom predstave "Dečak koji je prodao osmeh" u subotu, 25. aprila u 19 časova u režiji Darka Kovačovskog, u izvođenju vranjskog ansambla.

"Deca iz našeg grada mogu da pogledaju predstave pozorišta iz drugih gradova. To je i zahvalnost najmlađoj publici i njihovim roditeljima što u velikom broju dolaze u pozorište i što su naše predstave za decu uvek dobro ispraćene otuda potreba da se organizuje ovakav festival”, ističe umetnički rukovodilac teatra Bojan Jovanović.



Sledi "Čarobnjak iz Oza", 26. aprila po tekstu Milene Depolo i u režiji Igora Damnjanovića, nastalu u koprodukciji Narodnog pozorišta u Prištini, Fakulteta umetnosti u Prištini i Doma kulture „Gračanica“.

Pozorište lutaka Niš nastupiće 27. aprila predstavom "Hajdi", inspirisanom poznatim romanom za decu Johane Špiri.

"Carev zatočnik" Kruševačkog pozorišta, u režiji Miodraga Dinulovića je 28. aprila, dok će 29. aprila biće izvedena predstava "Priča o Tarzanu", u režiji Igora Damnjanovića, u izvođenju ansambla Narodnog pozorišta iz Leskovca. Dan kasnije "Bezimena i strašilo" Kraljevačkog pozorišta, po tekstu Dejana Aleksića i u režiji Aleksandre Kovačević.

"Festival kao prošle godine ima dva prateća programa nadamo se da će postati tradicionalni. To će biti igranje klikera u parku gde će biti pozvani roditelji sa decom i kviz znanja koji se simbolično zove 'Upotrebi kliker'. Nadamo se da će festival nastaviti da živi i imati sudbinu 'Borinih pozorišnih dana' koji ove godine imaju svoje 46. izdanje", zaključuje Jovanović i dodao da dečji žiri donosi odluku o jednoj nagradi, a to je nagrada za najbolju predstavu.