MOTORSKA GRMLJAVINA ZA VIKEND: "Gučevski izazov 2026" u Banji Koviljači
BANJA KOVILJAČA - Jedanaesti put okupiće se ovog vikenda ljubitelji motocikala da uživaju u nadmetanju i vožnji po zahtevnim terenima legendarne planine Gučevo. Hardenduro dvodnevno takmičenje "Gučevski izazov 2026" okupiće više od sto takmičara iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Nemačke, Češke, Rusije, Hrvatske i Srbije.
Voziće po klasama, pro, amater, hobi, veteran, žene i juniori, a vožnje će početi danas, od 10 sati, na poligonu kod doma kulture "Aleksandar Saša Petrović'' u centru Banje Koviljače. Posle toga sledi 40 kilometara vožnje po gučevskim šumama, dok učesnike u nedelju čeka nova trka po Gučeva od 65 kilometara. Učesnici tradicionalnog Gučevskog izazova prethodnih godina su zdušno govorili da je gučevska staza jedna od boljih u Srbiji, veoma je izazovna i nudi sve ono što ovaj sport čini lepim, jer tu su različiti tereni, smenjuju se kamen, blato, zemlja, sve što podiže adrenalin i zahteva veštinu vožnje. Kao i uvek bezbednost je na prvom mestu i svaki takmičar mora imati ispravan motocikl i neophodnu zaštitnu opremu.
Ova motodisciplina veoma je zahtevna pošto se na motorima vozi van uređenih puteva, često po izuzetno teškim terenima i prelaze brojne prepreke. Prema rečima više učesnika "Gučevski izazov" je za svakoga ko krene na stazu pravi izazov. Organizator "Gučevskog izazova 2026" je klub Hardenduro Loznica.
