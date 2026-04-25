Voziće po klasama, pro, amater, hobi, veteran, žene i juniori, a vožnje će početi danas, od 10 sati, na poligonu kod doma kulture "Aleksandar Saša Petrović'' u centru Banje Koviljače. Posle toga sledi 40 kilometara vožnje po gučevskim šumama, dok učesnike u nedelju čeka nova trka po Gučeva od 65 kilometara. Učesnici tradicionalnog Gučevskog izazova prethodnih godina su zdušno govorili da je gučevska staza jedna od boljih u Srbiji, veoma je izazovna i nudi sve ono što ovaj sport čini lepim, jer tu su različiti tereni, smenjuju se kamen, blato, zemlja, sve što podiže adrenalin i zahteva veštinu vožnje. Kao i uvek bezbednost je na prvom mestu i svaki takmičar mora imati ispravan motocikl i neophodnu zaštitnu opremu.