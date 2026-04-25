LOZNICA – Loznica će od danas biti domaćin Festivala savremenog stvaralaštva, sada trodnevnog događaja koji okuplja umetnike, proizvođače, decu, kao i sve one koji žele da dožive umetnost iz prve ruke . Festival će ponovo biti mesto susreta umetnosti, ideja i ljudi, a organizatori produkcija ''Kod Svete'' i i IVM Coworking, pozivaju publiku da podrži autore, upozna organizatore i provedete kvalitetno vreme u kreativnoj atmosferi.

Posetioce očekuje izložba radova autora iz različitih delova sveta i oblasti (ilustracija, fotografija, dizajn i vizuelna umetnost...), bazar rukotvorina, unikatnih proizvoda i umetničkih predmeta, direktno kod autora, radionica vajanja za sve uzraste, bez potrebe za prethodnim iskustvom. Moći će sami da prave sopstvene radove koje nose kući, a svako veče posle 19 časova čeka ih opušteno druženje i zabava uz društvene igre. Deo festivala je i Dečija zona gde će na temu ''Kako izgleda tvoj grad u mašti?'' – mališani crtati Loznicu onako kako je zamišljaju. Tokom trajanja festivala posetioce dočekuje postavka fotografija ''Priča + fotke iz ''Viskoze'', a tu je ''Umetničko ćoše'', uživo crtanje karikatura u Paint-u i štampa, a tokom festivala postojaće i muzička podrška uživo. Drugi Festival savremenog stvaralaštva biće održan u Voćar siti centru, ulaz je besplatan, a sva tri dana traje od podneva do devet sati uveče. Prvi festival, održan u februaru, bio je ispunjen interesantnim fotografijama, posterima, digitalnim ilustracijama, crtežima, poezijom na magnetima, i još dosta toga videli su brojni posetioci, ljubitelji umetnosti, kreativnosti i razmene ideja.