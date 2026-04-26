Slušaj vest

LOZNICA – Prvi dečji festival ''Acini dani'' u znak sećanja na prerano preminulog Aleksandra Trifunovića (39), profesora srpskog jezika i književnosti u lozničkoj Tehničkoj školi, biće održan danas u njegovoj Lešnici. Manifestaciju organizuju Humanitrano udruženje ''Misija Aleksandar'', Turistička organizacija grada Loznice (TOGL) i Grad Loznica, u čast mladog profresora koji je svojim životom i radom ostavio neizbrisiv trag u sredini u kojoj je živeo i radio.

Organizatori navode da im je želja da sa ove manifestacije pošalju poruku da ''dobrota i ljubav ostavljaju trajan trag u srcima svih nas''. Kako je u najavi rekla Aleksandra Savić, direktorka TOGL, festival predstavlja omaž radu prerano preminulog Aleksandra koji je radeći kao profesor ''zadužio ne samo decu kojima je predavao, već i kolege i celokupnu zajednicu''.

- Program je pravljen tako da u njemu učestvuju deca predškolskog i osnovnog školskog uzrasta i da na vedar način pokažemo celokupnoj zajednici da su nam veoma važni ljudi koji ostavljaju takav pečat, kakav je ostavio Aleksandar. Šireći ljubav i razumevanje, poštovanje i ubeđenje u bolje sutra, svima nama pokazao je koliko je bio veliki čovek. Inicijativa za festival potekla je od njegovih roditelja Zorice i Milojka, i udruženja koje su osnovali Aleksandru u čast, a Turistička organizacija će im biti podrška u realizaciji svih programa. Kroz različite dečje radionice, etno-bazar i razna takmičenja odaćemo počast i prisetiti se nekih lepih trenutaka i svega onoga što je Aleksandar ostavio iza sebe – rekla je ona.

Na festivalu će, kako je najavljeno, učestvovati više od 500 dece, a program počinje u 11 časova defileom učesnika od Lovačkog doma do Luka. Na velikom prostoru prostora nalaziće se ''Acina zelena učionica'' gde će deca moći da recituju, crtaju, pišu, boje, pletu, heklaju, tu će biti radionice kaligrafije, grnčarije, poligoni za decu predškolskog uzrasta i iz vrtića, kao i stolovi na kojima će se odvijati šahovski turnir. Biće i pet poligona za različita sportska takmičenja među kojima i turnir u fudbalu, koji je Aleksandar najviše voleo, dok će se kulturno-umetnički program odvijati na bini. Prvi festival ''Acini dani'' trajaće do 17 časova.

Aleksandar Trifunović iznenada je preminuo u aprilu prošle godine. Važio je za omiljenog, najvoljenijeg profesora koga su znali kao vedrog, pozitivnog, nasmejanog čoveka koji je imao razumevanje i ljubavi za sve svoje učenike. Na njegovoj sahrani okupili su se brojni đaci i meštani u koloni dugoj više od dva kilometra, a u njegovu čast na zgradi Tehnički škole oslikan je mural sa njegovim likom.