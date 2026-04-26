Slab zemljotres jačine 1,6 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je jutros u rejonu Divčibara, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema podacima Zavoda, potres se dogodio 26. aprila 2026. godine u 10.19 časova, a epicentar je bio na području kod Divčibara, na dubini od oko 7 kilometara ispod površine zemlje.

Ovakvi zemljotresi su slabog intenziteta i po pravilu ne izazivaju materijalnu štetu, ali ih stanovnici bliže epicentru mogu osetiti kao kratko i blago podrhtavanje tla.