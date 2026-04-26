U stanu u Ulici Vladike Ćirića u Novom Sadu izbio je požar, a vatrogasci su brzo intervenisali sa tri vozila.
Srbija
IZBIO POŽAR U NOVOM SADU, VATRA GUTA STAN: Vatrogasci aktivirali i dizalicu, iz zgrade kulja gust crni dim (VIDEO)
U jednom stanu u Ulici Vladike Ćirića u Novom Sadu izbio je požar oko 12 sati.
Kako se vidi na snimku objavljenom na Instagram stranici 192, na terenu su izašla tri vatrogasna vozila. Aktivirana je i dizalica na jednom vatrogasnom vozilu kako bi se lakše pristupilo gašenju požara.
Na video snimku se vidi crni dim kako kulja iz stana u Novom Sadu.
Trenutno nema informacija da li ima povređenih, niti šta je uzrok požara.
Kurir.rs
