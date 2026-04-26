LOZNICA – Zavesa na ovogodišnje druženje lozničke publike sa pozorišnim glumcima-amaterima spuštena je večerašnjim (26.4.) svečanim uručenjem nagrada najboljim glumcima 19. Festivala glumačkih ostvarenja ''Dragan Tošić'' u Vukovom domu kulture. Publici su se poklonili oni koji su od 20. aprila najviše pokazali u šest takmičarskih predstava na ''daskama koje život znače'', a u njihovu čast Akademija 28 iz Beograda izvela je predstavu ''Drž’ ne daj''.

Predsednica festivalskog žirija, Ljiljana Čekić, dr nauka o dramskim umetnostima, kazala je publici da je žiri ''imao veoma težak zadatak, jer smo ove godine imali priliku da vidimo izuzetno kvalitetne predstave i glumačka ostvarenja koja pomeraju granice amaterskog pozorišta''. Prema odluci žirija nagrada za najbolju glavnu žensku ulogu pripala je Jeleni Stojadinović za ulogu Božidarke u predstavi ''Mala'' koju je izvelo pozorište Centra za kulturu ''Masuka'', dok je najbolju glavnu mušku ulogu odigrao Igor Milikić glumeći osmog porotnika u predstavi ''1:11'', Studio glume ''Teatar 011'' iz Beograda. U kategoriji najboljih epizodista najviše su prikazali Nena Bajić u ulozi Vide (''Mala'') i Nikola Bulatović, igrao trećeg porotnika u ''1:11'', dok je najbolji mladi glumac festivala Miloš Mijajlović, Lisičić u ''Poltronu'', požarevačkog Centra za kulturu ''Milivoje Živanović''.

- Prezadovoljni smo kako je protekao Festival glumačkih ostvarenja "Dragan Tošić". Verna loznička publika, koja voli amaterizam i poklanja mu pažnju, imala je priliku da isprati pozorišta iz Srbije i vidi energiju amaterizma i ljudi koji proizvode kulturu iz čiste ljubavi. Kao predsednik "Karadžića" sam zadovoljan realizacijom ovogodišnjeg festivala i nadamo se mnogo boljoj organizaciji za sledeći 20. jubilarni susret glumaca amatera. Ove godine, nažalost, "Karadžić" nije imao svoju predstavu iz objektivnih razloga, ali uporno radimo na tome da je dogodine bude i da na pravi način obeležimo značajan jubilej – kazao je Aleksandar Cvetinović, predsednik KUD "Karadžić", domaćina festivala.

Publika je ovoga proleća videla predstave iz Velike Plane, Požarevca, Aleksinca, Obrenovca, Šapca i Beograda. Ovogodišnji festival biće upamćen i po tome što je prvi put jedna predstava prekinuta. To se desilo u četvrtka kada su na sceni bili članovi "Obrenovačkog pozorišta", i nakon pola sata predstava je prekinuta iz "tehničkih razloga", a jedna od članica glumačke ekipe izvinila se publici. Obrenovčani su naredne večeri poslali i zvaničan dopis kojim su se izvinili lozničkoj publici, potvrdio je Cvetinović, Osim toga sve drugo je bilo uobičajeno i sada se valja pripremiti za naredni april i obeležavanje jubilarnog izdanja kako bi se kvalitetom učesnika opravdale dve decenije trajanja glumačkih druženja u Loznici.