Slušaj vest

Opštinu Trstenik posetila je ministarka bez portfelja u Vladi Republike Srbije Tatjana Macura, zadužena za rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena.

Tokom radne posete, ministarka je obišla projekat u realizaciji „Siguran oslonac“, koji predstavlja važan korak ka obezbeđivanju sigurnog smeštaja i sveobuhvatne podrške žrtvama nasilja, uz jasnu poruku – nulta tolerancija na nasilje i posvećenost ekonomskom osnaživanju žrtve.

U kabinetu predsednice opštine održan je sastanak kome su prisustvovali ministarka Tatjana Macura, predsednica opštine Trstenik Milena Turk i direktor Centra za socijalni rad Vladimir Antić, a na kojem je razgovarano o daljoj saradnji i mogućnostima unapređenja sistema podrške.

Ministarka Macura u Trsteniku Foto: Opština Trstenik

- Danas smo u Trsteniku napravili još jedan važan korak ka društvu u kome je sigurnost svake žene i svake porodice prioritet. Imala sam čast da ugostim ministarku Tatjanu Macuru i zajedno sa našim timom razgovaram o konkretnim merama koje donose stvarne promene. Projekat „Siguran oslonac“ nije samo inicijativa – to je poruka da niko ne sme biti sam i da postoji sistem koji štiti, podržava i osnažuje.

Naš cilj je jasan: nulta tolerancija na nasilje i snažna podrška svakoj ženi da stane na svoje noge – ekonomski, društveno i lično.

Nastavljamo da radimo – odgovorno, posvećeno i sa verom u bolje sutra. Zajedničkim radom gradimo sigurnije okruženje i jačamo podršku onima kojima je najpotrebnija - izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

Kurir.rs

