Čuveni lovac na zmije Vladica Stanković i danas je imao puno ruke posla i to u Merošini gde je izvukao smuka dugog dva metra.

Naime ovaj kapitalac dugačak 180 cm zavukao se u betonsku stazu ugostiteljskog objekta.

Muškarac koji je snimao uznemireno je uzviknuo "Amazon iz Merošine", dok je Vladica pažljivo privukao gmizavca bliže sebi kako bi procenio njegovu dužinu. Ispostavilo se da je zmija bila gotovo visoka koliko i on sam.

- Ima oko metar i osamdeset. Sila - zaključio je Vladica.

Ivan za 4 dana uhvatio 9 poskoka u dvorištu

Iako proleće kalendarski još nije počelo, lepo vreme poslednjih dana podstaklo je brojne životinje da izađu iz zimskog sna i pojave se na površini, među njima i zmije koje su počele masovno da se bude širom Srbije.

Ivan iz Osečine, malenog mesta u Kolubarskom okrugu u Zapadnoj Srbiji ovih dana ima pune ruke posla u svom dvorištu. I ne, nije u pitanju samo prolećno sređivanje ili košenje trave, već zmije koje su okupirale njegov kraj. U pitanju su ni manje ni više nego poskoci, zmije otrovnice.