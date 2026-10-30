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Buuuu! Ovog Halloweena stiže ponuda od koje ćete se naježiti – ali od uzbuđenja!

Od 30. oktobra do 1. novembra, Fashion&Friends i Fashion Company radnje donose zastrašujuće dobrih 20% popusta na sve, osim na brendove Inuikii, UGG i Wellensteyn. Pripremite se za tri dana modnih poslastica, neodoljivih kombinacija i cena koje su toliko dobre da zvuče gotovo nestvarno!

Nema trikova, samo modnih poslastica!

Zaboravite na strašne priče, jer ovog Halloweena jedino što može da vas uplaši jeste pomisao da ćete propustiti omiljene modne komade po još boljim cenama! U Fashion&Friends, Replay, Diesel, Tommy Hilfiger, Levi’s, Calvin Klein Jeans, Armani Exchange, Guess, HUGO, Timberland, Camper, Liu Jo, Scotch & Soda, Superdry, Steve Madden i Shoezen radnjama čekaju vas modni favoriti koji će obeležiti jesenju i zimsku sezonu.

Od kultnog denima i jakni koje prkose hladnim danima, preko trendi obuće, do aksesoara koji svaku kombinaciju pretvaraju u pravi modni statement – sada je idealna prilika da osvežite garderober i ulovite komade koje već dugo priželjkujete.

Još više modnih poslastica uz Forever Friends!

A kakav bi to Halloween bio bez dodatnih iznenađenja? Uz Forever Friends program lojalnosti, šoping postaje još zanimljiviji! Preuzmite Fashion&Friends aplikaciju, postanite deo Forever Friends zajednice i otkrijte posebne pogodnosti i benefite namenjene članovima.

Odbrojavanje počinje – ne dozvolite da vam najbolje ponude pobegnu!

Od 30. oktobra do 1. novembra, posetite Fashion&Friends i Fashion Company radnje, istražite ponudu na sajtu fashionandfriends.com ili putem aplikacije i prepustite se Halloween šopingu uz zastrašujuće dobre cene.

Jer ovog Halloweena najstrašnije je – propustiti 20% popusta!

Fashion Company – zastrašujuće dobar stil, još strašnije dobre cene!

Popust se ne odnosi na brendove Inuikii, UGG i Wellensteyn.

Foto: Promo

Foto: Promo