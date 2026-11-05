„Za dobra stara vremena“, „Milena“, „Ja sam za ples“, „Da te ne volim“ i „Šuti moj dječače plavi“ – samo su neki od bezvremenskih hitova koje će Sanja Doležal i Vladimir Kočiš Zec izvesti 6. decembra u Plavoj dvorani Sava Centra. Čuveni muzički dvojac vraća se pred beogradsku publiku sa koncertom posvećenim najvećim hitovima kultne jugoslovenske grupe Novi fosili. Ulaznice su u prodaji putem sajta tickets.rs.

„Beograd, a posebno Sava Centar, mesto je gde već više od četrdeset godina dolazimo svakih nekoliko godina. Često kažem da starimo zajedno sa našom publikom, a pola dvorane su nam već stalni gosti, čak i prijatelji. Uvek se radujemo druženju i emociji koju delimo sa publikom“, poručuje Sanja Doležal.

Za Sanju Doležal, predstojeći koncert predstavlja još jedan susret sa publikom sa kojom deli više od četiri decenije uspomena.

Uz hitove poput „Košulja plava“, „Najdraže moje“ i „Reci mi tiho, tiho“, publiku očekuje muzičko putovanje kroz uspomene i pesme koje su obeležile generacije širom regiona.

Iako danas nastupaju ređe nego u vreme najveće popularnosti grupe, Sanja ističe da je radost susreta sa publikom ostala ista.