NAJVEĆI HITOVI NOVIH FOSILA 6. DECEMBRA U SAVA CENTRU: „U PUBLICI SU NAM PRIJATELJI, A MI STALNI GOSTI“
„Za dobra stara vremena“, „Milena“, „Ja sam za ples“, „Da te ne volim“ i „Šuti moj dječače plavi“ – samo su neki od bezvremenskih hitova koje će Sanja Doležal i Vladimir Kočiš Zec izvesti 6. decembra u Plavoj dvorani Sava Centra. Čuveni muzički dvojac vraća se pred beogradsku publiku sa koncertom posvećenim najvećim hitovima kultne jugoslovenske grupe Novi fosili. Ulaznice su u prodaji putem sajta tickets.rs.
Za Sanju Doležal, predstojeći koncert predstavlja još jedan susret sa publikom sa kojom deli više od četiri decenije uspomena.
„Beograd, a posebno Sava Centar, mesto je gde već više od četrdeset godina dolazimo svakih nekoliko godina. Često kažem da starimo zajedno sa našom publikom, a pola dvorane su nam već stalni gosti, čak i prijatelji. Uvek se radujemo druženju i emociji koju delimo sa publikom“, poručuje Sanja Doležal.
Uz hitove poput „Košulja plava“, „Najdraže moje“ i „Reci mi tiho, tiho“, publiku očekuje muzičko putovanje kroz uspomene i pesme koje su obeležile generacije širom regiona.
Iako danas nastupaju ređe nego u vreme najveće popularnosti grupe, Sanja ističe da je radost susreta sa publikom ostala ista.
„Donosimo pregršt lepih pesama, hitova, puno ljubavi, puno smeha i malo suza. Svakako i sećanja na neka dobra stara vremena, kada smo svi bili mlađi i luđi nego danas“, otkriva Sanja.
Koncert „Sanja & Zec – Najveći hitovi grupe Novi fosili“ biće održan 6. decembra u Plavoj dvorani Sava Centra. Ulaznice su dostupne putem sajta tickets.rs, a publika je pozvana da na vreme obezbedi svoje mesto na ovom muzičkom susretu.
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