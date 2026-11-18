Teatar humanosti – jedino pozorište u Srbiji u kojem je ulaznica jedna humanitarna SMS poruka
U Teatru humanosti Fondacije Mozzart kultura i humanost igraju na istoj sceni. Ovo je jedino pozorište u našoj zemlji u kojem se ulaznica ne kupuje novcem, već jednom humanitarnom SMS porukom. Tako svaki odlazak u pozorište postaje mnogo više od uživanja u dobroj predstavi – postaje prilika da se pruži podrška onima kojima je najpotrebnija.
I tokom druge polovine novembra Fondacija Mozzart nastavlja da spaja ljubitelje pozorišta i ljude velikog srca, uz bogat repertoar predstava, poznata glumačka imena i različite pozorišne žanrove. Na publici je samo da izabere predstavu, a na njoj je da jednim malim gestom postane deo velike humanitarne priče.
Ovog meseca, svaka ulaznica znači podršku lečenju Viktora Miletića. Za rezervaciju mesta potrebno je da pošaljete poruku putem Instagram stranice Fondacije Mozzart, odaberete željeni datum i predstavu, a nakon potvrde rezervacije dostavite dokaz o poslatoj humanitarnoj SMS poruci. Tokom novembra šalje se poruka sa brojem 60 na 3030. Nakon toga, ulaznica stiže na vašu mejl adresu.
Novembarski repertoar do kraja meseca
Ljubitelje pozorišta očekuje pet izvođenja uz sjajne glumačke ekipe i priče koje će publiku nasmejati, dirnuti i podstaći na razmišljanje.
19. novembar – „Rejting tajm”
Predstava u režiji Darka Bajića, u kojoj igraju Ana Franić, Srđan Karanović, Tamara Šustić i Darija Vučko.
20. novembar – „Pale zvezde”
Na scenu se vraćaju Katarina Radivojević, Marijana Mićić i Nikola Šurbanović.
25. novembar – „Španska pita”
Predstava Irfana Mensura sa Isidorom Minić, Draganom Mićalović i Ivanom Zečević.
26. novembar – „Ljubinko i Desanka”
U režiji Gorana Šušljika, uz Ljubomira Bandovića, Janka Cekića i Aleksandru Vulanović.
28. novembar – „Zagonetne varijacije”
Duodrama u kojoj će publika gledati Gorana Šušljika i Janka Cekića.
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Teatar humanosti Fondacije Mozzart pokazuje da za velike promene nisu uvek potrebna velika odricanja. Nekada je dovoljna jedna poruka da nekome pružimo nadu, a jedan odlazak u pozorište da učinimo dobro delo.