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U Teatru humanosti Fondacije Mozzart kultura i humanost igraju na istoj sceni. Ovo je jedino pozorište u našoj zemlji u kojem se ulaznica ne kupuje novcem, već jednom humanitarnom SMS porukom. Tako svaki odlazak u pozorište postaje mnogo više od uživanja u dobroj predstavi – postaje prilika da se pruži podrška onima kojima je najpotrebnija.

Foto: TouchNtouch produkcija

I tokom druge polovine novembra Fondacija Mozzart nastavlja da spaja ljubitelje pozorišta i ljude velikog srca, uz bogat repertoar predstava, poznata glumačka imena i različite pozorišne žanrove. Na publici je samo da izabere predstavu, a na njoj je da jednim malim gestom postane deo velike humanitarne priče.

Foto: TouchNtouch produkcija

Ovog meseca, svaka ulaznica znači podršku lečenju Viktora Miletića. Za rezervaciju mesta potrebno je da pošaljete poruku putem Instagram stranice Fondacije Mozzart, odaberete željeni datum i predstavu, a nakon potvrde rezervacije dostavite dokaz o poslatoj humanitarnoj SMS poruci. Tokom novembra šalje se poruka sa brojem 60 na 3030. Nakon toga, ulaznica stiže na vašu mejl adresu.

Foto: TouchNtouch produkcija

Novembarski repertoar do kraja meseca Ljubitelje pozorišta očekuje pet izvođenja uz sjajne glumačke ekipe i priče koje će publiku nasmejati, dirnuti i podstaći na razmišljanje. 19. novembar – „Rejting tajm”

Predstava u režiji Darka Bajića, u kojoj igraju Ana Franić, Srđan Karanović, Tamara Šustić i Darija Vučko.

20. novembar – „Pale zvezde”

Na scenu se vraćaju Katarina Radivojević, Marijana Mićić i Nikola Šurbanović.

25. novembar – „Španska pita”

Predstava Irfana Mensura sa Isidorom Minić, Draganom Mićalović i Ivanom Zečević.

26. novembar – „Ljubinko i Desanka”

U režiji Gorana Šušljika, uz Ljubomira Bandovića, Janka Cekića i Aleksandru Vulanović.

28. novembar – „Zagonetne varijacije”

Duodrama u kojoj će publika gledati Gorana Šušljika i Janka Cekića.



Foto: TouchNtouch produkcija