Slušaj vest

Spoljašnji prostor više nije samo dodatak domu – on postaje njegova najopuštenija i najautentičnija verzija. Jutra uz kafu, posle podne u hladu i večeri pod zvezdama – danas spoljašnji prostor živimo jednako kao i enterijer. Terase i bašte pretvaraju se u mesta za odmor, druženje i male svakodnevne rituale. Nova JYSK kolekcija upravo to stavlja u fokus. Nije reč samo o estetici, već o načinu korišćenja prostora. Ove sezone naglasak je na funkcionalnim komadima koji se lako kombinuju i jednako dobro funkcionišu i napolju i unutra – granica između enterijera i eksterijera briše se više nego ikada pre. Zamislite dnevni boravak na otvorenom – uz tekstile i materijale koji izgledaju kao da pripadaju enterijeru, ali su dizajnirani da izdrže spoljašnje uslove.

Upravo tu dolazi do izražaja praktična strana kolekcije: jastuci od brzosušeće pene koji ne upijaju vlagu

navlake otporne na vodu i mrlje

UV zaštita koja sprečava bleđenje boja

lagani, mobilni komadi koje bez razmišljanja možete premestiti iz bašte u dnevni boravak kada zahladi

Foto: Promo





Posebnu razliku čine detalji koji olakšavaju svakodnevicu. Kod određenih lounge garnitura navlake se mogu jednostavno skinuti i oprati, što znači manje brige oko mrlja i više opuštenog uživanja.

Primera radi, model LILLERSTRØM omogućava upravo to – praktičnost koja se ne vidi na prvi pogled, ali se itekako oseti u svakodnevnom korišćenju. Bez obzira na kafu prolivenu u žurbi, dečju igru ili večernja druženja, prostor ostaje uredan i spreman za nove trenutke.

Foto: Promo





Drugim rečima, nema potrebe za sezonskim “pospremanjem” – komadi su osmišljeni da traju i da se prilagode vašem prostoru tokom cele godine.

Posebno se ističe boja peska – topla, neutralna i zahvalna za kombinovanje. Za one koji zaziru od svetlih tonova zbog održavanja, JYSK nudi rešenja u obliku izdržljivih i lako održivih materijala koji zadržavaju izgled kroz vreme. RAW BEAUTY trend: Povratak prirodi “Prirodne teksture i smirujuće nijanse stvaraju prostor u kojem se jednostavno osećate dobro.”

Foto: Promo







Inspirisan sirovom lepotom prirode, ovaj trend donosi bogate teksture i paletu koja spaja more i zemlju. Duboki, hladni tonovi kombinuju se sa toplim, stvarajući osećaj ravnoteže i mira.

Foto: Promo

Sve deluje spontano, opušteno i nenametljivo – kao da je priroda sama uredila prostor. Materijali izgledaju prirodno i pomalo nesavršeno, ali istovremeno nude visok stepen izdržljivosti i funkcionalnosti. Naglasak je na svestranim komadima koji se lako uklapaju u različite stilove – i jednako dobro funkcionišu na terasi, balkonu ili u dnevnom boravku.





Trend RENEWING: Novi život klasike

“Bezvremenski dizajn uz održive materijale – kombinacija koja traje više od jedne sezone.” Ovaj trend vraća fokus na klasiku, ali sa modernim pomakom. Jednostavne linije, neutralne boje uz neočekivane lila i roze pastelne tonove i poznati oblici dobijaju novu dimenziju kroz teksture, detalje i suptilan boemski šarm. Poseban naglasak je na recikliranim materijalima i dugotrajnosti – proizvodima koji nisu zamišljeni kao sezonski, već kao trajni deo doma. To su komadi koji se lako uklapaju, ne dominiraju prostorom, ali ga oplemenjuju – i upravo zato ostaju relevantni kroz godine.

Prostor koji se prilagođava vama „Ove sezone želimo da inspirišemo naše kupce da svoj spoljašnji prostor urede kao produžetak doma. Fokus je na udobnosti, funkcionalnosti i proizvodima koji traju – kroz više sezona i različite potrebe“, poručila je Laura Cajhen Jašarević, Commercial Sales & Marketing Coordinator iz JYSKa.

Foto: Promo





Bilo da uređujete mali balkon ili prostranu terasu, nova kolekcija nudi rešenja koja se prilagođavaju vašem načinu života – ne obrnuto.

Foto: Promo





Jer danas bašta više nije samo bašta, a terasa nije samo terasa. To je vaš jutarnji ritual, produžetak dnevnog boravka, mesto za druženje i mali beg od svakodnevice.

Bašta kao lifestyle