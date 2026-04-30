Postoje priče koje ne traže veliku scenu da bi bile ispričane – dovoljna je jedna klupa i malo kiše da se ogole sve naše slabosti i sve naše nade. Upravo takvu atmosferu donela je predstava „Ljubinko i Desanka“, koja je u teatru humanosti Fondacije Mozzart svoju premijeru doživela kao susret emocija i osećaja topline.

Na novoj gradskoj sceni, u Cara Dušana 35 na Dorćolu, svoju priču počinje da živi komad po tekstu Ace Popovića sa sjajnim glumačkim triom, koji čine glumci Janko Cekić, Aleksandra Vulanović i Ljubomir Bandović. Rediteljski pečat komedije koja se poigrava granicama između smeha i tuge, stvarnosti i iluzije dao je glumac i reditelj Goran Šušljik. „Rad na ovoj predstavi je bio spontan, drugarski i vrlo prijatan. Pozorišni procesi su vrlo komplikovani, a ovaj je bio specifičan jer je u pitanju mali komad – troje glumaca i ja. Stalno smo bili u dodiru sa onim što treba da uradimo i to ne putuje daleko od ljudi sa kojima praviš pozorište“, rekao je Šušljik, dodajući da je upravo ta „porodična atmosfera“ iznedrila autentičan rezultat.

Predstava, nastala po tekstu Aleksandra Popovića a u produkciji Fondacije Mozzart, otvara priču o troje usamljenika koji tragaju za toplinom i smislom.

„Ljubinko i Desanka" na sceni Fondacije Mozzart

„Ta neka vrsta intimnosti i priča koja je naizgled zapetljana zapravo je vrlo jednostavna – troje ljudi traže malo topline i na kraju je na neki način nađu. To su priče o dušama, o onome što smo mi kada se sva svetla pogase“, istakao je reditelj.

Glumac Ljubomir Bandović nije krio emocije povodom rada na predstavi i saradnje sa mlađim kolegama. „Počašćen sam poverenjem i ljubavlju koju mi mlađi daju. U ovoj zemlji često imate razloga da posustanete, ali mene je lako probuditi, a ovaj dvojac koji čine sjajni Janko i Aleksandra je to uspeo tokom procesa stvaranja ove predstave i baš sam srećan“, rekao je Bandović i naglasio i da je ova predstava danas važna jer beznađe je smrt, a nada je jedino što postoji. Govoreći o samoj ulozi pozorišta i prostoru Fondacije Mozzart gde će se komad izvoditi, Bandović je podsetio na suštinu teatra.

„Pozorište je ideja, nije zgrada. Nekada su glumci sami sebi na ulici pravili pozornicu. To što Fondacija Mozzart radi je humano – mi smo većinom zabavljači, ali taj mali procenat kada se susretnemo sa umetnošću nam je dragocen. Hvala im što su spojili lepo i korisno.“ Glavnu ulogu reditelj je poverio glumcu Janku Cekiću, koji tumači lik Ljubinka koji traga za iskrenom ljubavlju. „Aca Popović je jako komplikovan pisac i za režirati i igrati. Drago mi je što smo uspeli da savladamo jezik i da ispričamo priču o likovima sa margine, a ova predstava je važna jer ljudi više ne slušaju jedni druge i sve više postaju usamljeni.“ Cekić je istakao i značaj publike i humanitarnog segmenta koji Fondacija Mozzart neguje.

„Divno je što ljudi koji dolaze u Teatar humanosti imaju priliku da pomognu, da učine dobro delo. Zajedno učestvujemo u ovome – jer bez publike nas nema, a zajedno činimo nešto važno.“ Glavna ženska uloga Desanke pripala je mladoj glumici Aleksandri Vulanović, koja je u svom liku pronašla je posebnu vrstu svetlosti, a kod Desanke joj je najdraža njena infantilnost i sreća koja uprkos svemu živi u njoj. Sa premijere ističe da će poneti osećaj topline za koji se nada da će ga i publika osetiti. Upravo ta toplina, protkana kroz jednostavnu, ali duboku priču, obeležila je premijerno izvođenje predstave „Ljubinko i Desanka“. U prostoru koji sve više postaje mesto susreta umetnosti i humanosti, ova predstava podseća da pozorište nije samo scena – već živi dijalog između ljudi, emocija i nade. JEDAN SMS – JEDNA KARTA