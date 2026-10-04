Mercedes Adrijana Ramona Manuela Jelinek rođena je 16. septembra 1889. u Beču, tadašnjoj Austrougarskoj, kao ćerka austrijskog automobilskog preduzetnika Emila Jelineka i njegove prve supruge Rahel Gogman Cenrobert.

Reč "Mercedes" na španskom znači "milost" ili "milosrđe" (u jednini), a dolazi od latinskog "merces". Emil Jelinek bio je fasciniran španskom kulturom, a Mercedes je takođe bilo popularno žensko ime u Španiji, pa je tako i dao ime ćerki.

Devojčica po kojoj je legenda dobila ime

Jelinek je bio strastveni entuzijasta automobila i značajno je uticao na razvoj automobilske industrije. Početkom 20. veka Emil je sarađivao s kompanijom Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) i zatražio da novi model automobila nosi ime njegove ćerke. Tako je 1901. godine predstavljen model Mercedes 35 hp, koji je označio početak korišćenja imena Mercedes za automobile ove kompanije.

Mercedes Jelinek živela je u Beču i dva puta se udavala. Prvi brak je sklopila 1909. godine u Nici s baronom Fon Šloserom, s kojim je imala dvoje dece: Elfriede, rođenu 1912, i Hans-Petera, rođenog 1916. Porodica je živela u Beču do Prvog svetskog rata, koji ih je finansijski iscrpio.

Nakon rata Mercedes se našla u teškoj finansijskoj situaciji, čak je bila primorana da prosi na ulicama. Kasnije je napustila supruga i decu i udala se za barona Rudolfa fon Vigla, talentovanog, ali siromašnog vajara. Nikada nije delila očevu strast prema automobilima.

Umrla je sa samo 39 godina

Preminula je 23. februara 1929. u Beču od posledica raka kostiju , u 39. godini, i sahranjena je u porodičnoj grobnici u blizini svog dede, bivšeg glavnog rabina Beča Adolfa Jelineka.

Godine 1926. kompanije Daimler i Benz spojile su se u Daimler-Benz, a njihovi automobili dobili su naziv Mercedes-Benz kako bi se očuvalo ime Mercedes, prenosi Index.hr.

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Nakon rata Mercedes se našla u teškoj financijskoj situaciji, čak je bila prisiljena prositi na ulicama. Kasnije je napustila supruga i djecu te se udala za baruna Rudolfa von Weigla, talentiranog, ali siromašnog kipara. Nikada nije dijelila očevu strast prema automobilima.

Umrla je sa samo 39 godina

Preminula je 23. veljače 1929. u Beču od posljedica raka kostiju, u dobi od 39 godina, i pokopana je u obiteljskoj grobnici u blizini svog djeda, bivšeg glavnog rabina Beča Adolfa Jellineka.

Godine 1926. tvrtke Daimler i Benz spojile su se u Daimler-Benz, a njihovi automobili dobili su naziv Mercedes-Benz kako bi se očuvalo ime Mercedes.