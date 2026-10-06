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Pronaći dobar polovan automobil za nekoliko hiljada evra često liči na potragu za iglom u plastu sena. Sjajna karoserija, uredna unutrašnjost i povoljna cena na prvi pogled mogu da deluju kao odlična prilika, ali tek nakon kupovine mogu da isplivaju problemi koji vlasnika koštaju gotovo koliko i sam automobil. Zbog toga je pri izboru starijeg polovnjaka mnogo važnije ono što se krije ispod haube nego prvi utisak koji ostavlja na parkingu.

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Ipak, ni budžet do 5.000 evra ne znači da kupac mora unapred da se pomiri sa skupim kvarovima i beskrajnim odlascima kod majstora. Nemački automobilski magazin „Auto Bild“ izdvojio je niz starijih modela koji se i dalje mogu pronaći po relativno pristupačnim cenama, a među automobilima vrednim pažnje našli su se i neki modeli koje mnogi verovatno ne bi očekivali.

Na listi su, između ostalih, Alfa Romeo GT, Kia Picanto, Audi A2, Honda Jazz i Škoda Roomster. Svaki od njih ima svoje slabosti, ali uz dobru proveru pre kupovine može da bude zanimljiv izbor za vozače koji ne žele da potroše čitavo bogatstvo.

Alfa Romeo GT - atraktivan polovnjak već od oko 2.500 evra

Alfa Romeo GT 2007. godište Foto: National Motor Museum, Motoring Picture Library / Alamy / Profimedia

Alfa Romeo GT i danas privlači pažnju dizajnom koji teško odaje njegove godine. Ovaj kupe, predstavljen 2003. godine i pravljen do 2010, tehnički se u velikoj meri oslanja na Alfu 156, dok je njegova najveća prednost upravo spoj upečatljivog izgleda i relativno pristupačne cene polovnih primeraka.

Na tržištu se mogu pronaći automobili sa manje od 200.000 pređenih kilometara, ali kod ovog modela stanje konkretnog primerka daleko je važnije od brojke na kilometar-satu. Prednost bi trebalo dati mlađim godištima, kod kojih su tokom proizvodnje otklonjeni pojedini nedostaci koji su pratili prve automobile.

Kod JTD dizela posebno treba proveriti crevo između turbopunjača i interkulera, jer dotrajali deo može zahtevati zamenu. Mnogo veći oprez potreban je kod automobila sa Selespeed menjačem, koji može da donese skupe probleme, zbog čega se klasičan manuelni menjač nameće kao sigurniji izbor.

Kia Picanto - mali gradski automobil koji ne traži mnogo goriva

Kia Picanto Foto: Paul Briden / Alamy / Profimedia

Prva Kia Picanto proizvodila se od 2004. do 2011. godine i danas može da se nađe već za oko 1.900 evra. Sa motorima snage od 65 do 75 KS nije automobil za ljubitelje velikih performansi, ali za gradsku vožnju nudi ono što mnogim kupcima polovnjaka najviše znači – jednostavnost i relativno niske troškove.

Jedan od njegovih aduta je potrošnja. Prema navodima „Auto Bilda“, oko šest litara goriva na 100 kilometara sasvim je realan rezultat. Ipak, bezbednosna oprema zahteva malo više pažnje. ESP je stigao tek sa redizajnom 2008. godine, a ni tada nije bio deo standardne opreme, pa treba proveriti da li ga konkretan automobil zaista poseduje.

Godine, međutim, ostavljaju trag. Korozija je jedna od važnijih stavki za pregled, dok kvačilo i menjač na zapuštenim primercima takođe mogu biti izvor dodatnih troškova. Zbog toga je kod Picanta uredna istorija održavanja vrednija od privlačno niske cene.

Audi A2 - neobičan Audi koji je danas gotovo kultni model

Foto: Shutterstock

Audi A2 nikada nije bio klasičan predstavnik nemačke marke. Proizvodio se od 1999. do 2005. godine, a njegova aluminijumska karoserija i neobična konstrukcija učinile su ga jednim od najzanimljivijih malih automobila svog vremena.

Posebno su cenjeni primerci iz kasnijih godina proizvodnje, a „Auto Bild“ izdvaja automobile nakon izmena iz 2003. godine, naročito dizel verziju sa 90 KS. A2 ima mesta za četiri putnika, može da bude veoma štedljiv, a uprkos malim spoljnim dimenzijama pruža sasvim pristojnu svakodnevnu udobnost.

Pogledajte u galeriji kako izgleda nova električna verzija kultnog modela Audi A2 e-tron:

1/6 Vidi galeriju Audi A2 e-tron se vraća posle godina odsustva Foto: Audi

Ipak, kupovina najjeftinijeg primerka nije nužno najbolja ušteda. Pojedini originalni rezervni delovi mogu biti iznenađujuće skupi, a posebno pažljivo treba proveriti stanje panoramskog krova ako ga automobil ima, kao i kompletnu elektroniku, vešanje i tragove neurednog održavanja.

Honda Jazz - mali automobil sa iznenađujuće mnogo prostora

Foto: Honda

Honda Jazz iz perioda od 2008. do 2015. godine jedan je od automobila koji na papiru možda ne izazivaju posebno uzbuđenje, ali u svakodnevnoj upotrebi pokazuju zašto imaju tako dobru reputaciju među vlasnicima.

Njegova velika prednost je izuzetno dobro iskorišćena unutrašnjost. Iako je spolja dug svega oko 3,9 metara, Jazz nudi mnogo prostora za putnike i prtljag, pa se po praktičnosti približava znatno većim automobilima. „Auto Bild“ posebno hvali njegovu izdržljivu konstrukciju i razumne troškove posedovanja.

Benzinski motori mogu da pređu veliku kilometražu ako su redovno servisirani i ako ulje nije menjano tek kada vlasnik „stigne“. Kod kupovine polovnog primerka ipak treba dobro pogledati kočione diskove i kočione vodove, koji spadaju među češće slabije tačke ovog modela.

Foto: Shutterstock

Cena polovnog Jazza kreće se od oko 2.700 evra, a kod dobro očuvanih primeraka sa urednom istorijom održavanja često ima smisla izdvojiti nešto više.

Škoda Roomster - mnogo prostora za relativno malo novca

Za one kojima mali gradski automobil nije dovoljan, Škoda Roomster može da bude jedno od praktičnijih rešenja u ovom cenovnom rangu. Proizvodila se od 2006. do 2015. godine, a njen pomalo neobičan izgled krije kabinu u kojoj je prostor iskorišćen mnogo bolje nego što spoljne dimenzije nagoveštavaju.

Škoda Roomster Foto: Sue Thatcher / Alamy / Profimedia

Najveći adut Roomstera je zadnji deo kabine. Kada se zadnja sedišta potpuno uklone, zapremina prostora za prtljag približava se impresivnih 1.800 litara, zbog čega ovaj automobil može da bude naročito zanimljiv porodicama ili vozačima kojima je često potreban veliki prostor za stvari.

Kao razumnu benzinsku opciju „Auto Bild“ navodi atmosferski motor od 1,6 litara sa zupčastim kaišem. Stanje kaiša trebalo bi proveravati od oko 90.000 kilometara, dok kod pojedinih primeraka vlasnici prijavljuju i veću potrošnju ulja. Oprez je potreban i kod 1.2 TSI motora sa lancem, posebno ukoliko iz motora dolaze neuobičajeni zvuci.

Cena nije jedina stvar koju treba gledati

Automobili koji koštaju dve, tri ili pet hiljada evra neminovno nose određeni rizik, posebno kada iza sebe imaju 15 ili 20 godina vožnje. Zbog toga model sa dobrom reputacijom nije automatski i dobar primerak.

Servisna dokumentacija, stanje motora i menjača, korozija, tragovi udesa i realna kilometraža mogu da budu mnogo važniji od znaka na haubi. Zato bi svaki automobil pre kupovine trebalo detaljno pregledati kod pouzdanog majstora. Nekoliko desetina evra uloženih u proveru može da spreči da naizgled povoljan polovnjak vrlo brzo postane najskuplji automobil koji ste ikada kupili.

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