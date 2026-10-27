da li ste znali

da li ste znali

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Od 1. novembra do 1. aprila zimske gume u Srbiji obavezne su kada na kolovozu ima snega, leda ili poledice. Sam datum, dakle, ne znači da će vozač koji nije zamenio letnje pneumatike automatski biti u prekršaju. Presudno je stanje puta, a upravo se taj deo pravila često izgubi u upozorenjima koja svake jeseni stižu do vozača. abs.gov.rs

Ipak, čekanje prvog snega lako može da poremeti planove. Automobil koji tokom toplog popodneva koristite za gradsku vožnju već narednog jutra može da vas sačeka u sasvim drugačijim uslovima. Zbog toga pripremu za zimu vredi završiti na vreme, uz proveru opreme koju već imate.

Zimske gume moraju na sva četiri točka

Gume Foto: RINA

Zamena samo dve gume, najčešće na pogonskim točkovima, nije dovoljno rešenje. Kada nastupe propisani zimski uslovi, putnički automobil mora da ima odgovarajuće pneumatike na sva četiri točka. Različito prianjanje prednje i zadnje osovine može da naruši stabilnost, naročito pri skretanju i kočenju. Agencija za bezbednost saobraćaja upozorava da takva kombinacija može dovesti do proklizavanja i gubitka željenog pravca kretanja.

Ni komplet koji ste sačuvali od prošle sezone ne treba montirati bez pregleda. To što na gumama piše da su zimske ne govori dovoljno o njihovom sadašnjem stanju.

Četiri milimetra su granica koju treba proveriti

Foto: Shutterstock

Dubina šare zimskih guma, kada se koriste kao zimska oprema, ne sme biti manja od četiri milimetra. Ako je gazeći sloj istrošen ispod te granice, takvi pneumatici više ne ispunjavaju propisani uslov. Proveru zato treba obaviti pre montaže, kako se tek kod vulkanizera ne biste suočili sa neplaniranom kupovinom. Auto-Moto Savez Srbije

Pažnju zaslužuje i starost guma. Agencija za bezbednost saobraćaja savetuje da se pneumatici stariji od pet godina detaljno pregledaju jednom godišnje, najbolje prilikom sezonske zamene.

Kada su potrebni lanci za sneg?

Zimska oprema ne završava se gumama. Za vožnju van naseljenih mesta u zimskom periodu potrebno je obezbediti i lance ili druga sredstva za povećanje prianjanja, odgovarajuća za najmanje dva pogonska točka. U naselju ne postoji obaveza posedovanja lanaca.

Foto: Alena Ceplová / Česká ilustrační fotografie / Profimedia

Važno je razlikovati njihovo posedovanje od postavljanja. Na deonicama na kojima saobraćajni znak nalaže upotrebu lanaca treba postupiti prema signalizaciji. Na putu bez takvog znaka lanci se mogu postaviti samo kada je kolovoz prekriven snegom. Zato ih ne treba montirati čim temperatura padne ili se pojavi kiša.

Hladnoća traži i proveru pritiska

Posle zamene guma ostaje još jedna obaveza koju vozači često odlažu: kontrola pritiska. Sa padom temperature opada i pritisak u pneumaticima, pa vrednosti koje su ranije bile odgovarajuće treba ponovo proveriti.

Mišlen preporučuje kontrolu najmanje jednom mesečno, kao i pre dužeg putovanja ili većeg opterećenja automobila. Merenje treba obaviti dok su gume hladne, a pritisak podesiti prema preporuci proizvođača vozila. Podatak se obično nalazi na nalepnici na okviru vrata, poklopcu rezervoara ili u uputstvu za automobil. Neodgovarajući pritisak može da utiče na upravljanje i izazove neravnomerno habanje.

Gume Foto: Shutterstock

Da li mogu da se koriste celogodišnje gume?

Vozači koji imaju celogodišnje pneumatike ne moraju automatski da kupuju poseban zimski komplet. Prema objašnjenju AMSS-a, i gume za sve sezone mogu da se koriste kao zimske, ali moraju imati odgovarajuću oznaku za zimsku upotrebu, poput M+S. Kada se koriste kao zimska oprema, i za njih važi minimum od četiri milimetra dubine šare. Sama prodajna oznaka „all season“ zato nije jedino što treba proveriti.

Za fizička lica koja ne poštuju obavezu upotrebe zimske opreme predviđene su kazne od 10.000 do 20.000 dinara. Kada je reč o gumama, to se odnosi na vožnju bez propisanih pneumatika u navedenom periodu dok na kolovozu ima snega, leda ili poledice.

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