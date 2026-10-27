Slušaj vest

Priprema automobila za sezonu kiša svodi se na tri ključna faktora: vidljivost, kontakt sa podlogom i zaštitu od prodiranja vode. Mehaničari i tehnički pregledi najčešće skreću pažnju na sledeće komponente.

 Vidljivost i stakla

Zamena metlica brisača: Guma na brisačima gubi elastičnost posle 6 do 12 meseci usled letnjeg sunca. Ako brisači ostavljaju tragove, preskaču ili škripe, odmah ih zamenite.

 Tretiranje vetrobrana i bočnih stakala hidrofobnim sredstvima omogućava da kapljice vode pri brzinama većim od 60 km/h same klize sa stakla pod udarom vetra, što značajno rasterećuje brisače.

Unutrašnje čišćenje i sprečavanje magljenja: Masnoće i prašina sa unutrašnje strane stakla uzrokuju naglo magljenje čim uđe vlaga. Temeljno odmastite stakla alkoholnim sredstvom i prebrišite mikrofiber krpom.

Gume i kočioni sistem

Dubina šare (minimalno 3–4 mm): Iako je zakonski minimum za letnje gume u mnogim zemljama 1,6 mm, mehaničari upozoravaju da šara ispod 3 mm dramatično povećava rizik od akvaplaninga (gubitka kontakta gume sa asfaltom na sloju vode).

Pritisak u gumama: Proverite pritisak bar jednom mesečno. Podduvane ili preduvane gume slabije odvode vodu kroz bočne kanale.

Provera kočnica: Vlažan kolovoz duplira zaustavni put. Istrošene pločice ili neujednačena sila kočenja po točkovima mogu dovesti do nekontrolisanog zanošenja vozila pri oštrijem kočenju na mokrom.

šare u boji na automobilskim gumama
Foto: printscreen/youtube/ History of Simple Things

Ventilacija i sušenje kabine

Filter kabine (polen filter): Zagušen i vlažan filter je glavni razlog zašto ventilacija ne može da odmagli stakla i zašto se javlja miris buđi. Zamena filtera u jesen traje nekoliko minuta, a rešava problem vlage u sekundi.

Rad klima-uređaja: Koristite klimu zajedno sa grejanjem jer klima uređaj funkcioniše kao odvlaživač vazduha (dehumidifier) i brzo suši vazduh u kabini.

Odvodi vode (drenažni kanali)

Čišćenje kanala ispod šoferšajbne: Lišće i prljavština se skupljaju u prostoru ispod brisača gde se nalaze fabrički odvodi. Ako se ti kanali zapuše, voda preliva direktno u ventilacione otvore, motorski prostor ili poplavi pod u kabini, što često spaljuje elektroniku (npr. kompjuter komfora ili osigurače).

Šiber i gepek: Ako automobil ima šiber (panoramu), komprimovanim vazduhom ili tankom žicom pročistite drenažna creva koja vode kroz stubove vozila.

shutterstock-175252709.jpg
Foto: Shutterstock

Svetlosna signalizacija i karoserija

Prednja i zadnja svetla: Pregorela sijalica ili zamagljeni farovi drastično umanjuju uočljivost po jakom pljusku i magli. Proverite i ispravnost zadnjeg svetla za maglu.

Kederi i zaptivne gume: Prebrišite gumene kedere oko vrata i gepeka, a zatim ih premažite silikonskim sprejem ili glicerinom kako bi održali elastičnost i sprečili ulazak vode.

Ne propustiteDruštvoKako uštedeti na grejanju i gorivu ove zime? Stručnjaci otkrivaju: Evo kako do manjeg računa za struju
Devojka sedi kraj radijatora i greje se
AutoNisu sve zimske gume odgovarajuće, pazite da vas ne prevare! Jedan uslov odlučuje da li vam preti kazna do 20.000 dinara
Automobilska guma
AutoNe morate odmah da ikod limara: Ovaj rastvor iz kuhinje može da prikrije sitne ogrebotine na vašem automobilu
Površinske ogrebotine na karoseriji automobila.png
AutoČemu služe obojene crte na automobilskim gumama? Odgovor može da vas iznenadi
šare u boji na automobilskim gumama

00:31
Maserati Grecale: Italijanski luksuz koji osvaja na prvi pogled!  Izvor: galerija automobila