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Priprema automobila za sezonu kiša svodi se na tri ključna faktora: vidljivost, kontakt sa podlogom i zaštitu od prodiranja vode. Mehaničari i tehnički pregledi najčešće skreću pažnju na sledeće komponente.

Vidljivost i stakla

Zamena metlica brisača: Guma na brisačima gubi elastičnost posle 6 do 12 meseci usled letnjeg sunca. Ako brisači ostavljaju tragove, preskaču ili škripe, odmah ih zamenite.

Tretiranje vetrobrana i bočnih stakala hidrofobnim sredstvima omogućava da kapljice vode pri brzinama većim od 60 km/h same klize sa stakla pod udarom vetra, što značajno rasterećuje brisače.

Unutrašnje čišćenje i sprečavanje magljenja: Masnoće i prašina sa unutrašnje strane stakla uzrokuju naglo magljenje čim uđe vlaga. Temeljno odmastite stakla alkoholnim sredstvom i prebrišite mikrofiber krpom.

Gume i kočioni sistem

Dubina šare (minimalno 3–4 mm): Iako je zakonski minimum za letnje gume u mnogim zemljama 1,6 mm, mehaničari upozoravaju da šara ispod 3 mm dramatično povećava rizik od akvaplaninga (gubitka kontakta gume sa asfaltom na sloju vode).

Pritisak u gumama: Proverite pritisak bar jednom mesečno. Podduvane ili preduvane gume slabije odvode vodu kroz bočne kanale.

Provera kočnica: Vlažan kolovoz duplira zaustavni put. Istrošene pločice ili neujednačena sila kočenja po točkovima mogu dovesti do nekontrolisanog zanošenja vozila pri oštrijem kočenju na mokrom.

Foto: printscreen/youtube/ History of Simple Things

Ventilacija i sušenje kabine

Filter kabine (polen filter): Zagušen i vlažan filter je glavni razlog zašto ventilacija ne može da odmagli stakla i zašto se javlja miris buđi. Zamena filtera u jesen traje nekoliko minuta, a rešava problem vlage u sekundi.

Rad klima-uređaja: Koristite klimu zajedno sa grejanjem jer klima uređaj funkcioniše kao odvlaživač vazduha (dehumidifier) i brzo suši vazduh u kabini.

Odvodi vode (drenažni kanali)

Čišćenje kanala ispod šoferšajbne: Lišće i prljavština se skupljaju u prostoru ispod brisača gde se nalaze fabrički odvodi. Ako se ti kanali zapuše, voda preliva direktno u ventilacione otvore, motorski prostor ili poplavi pod u kabini, što često spaljuje elektroniku (npr. kompjuter komfora ili osigurače).

Šiber i gepek: Ako automobil ima šiber (panoramu), komprimovanim vazduhom ili tankom žicom pročistite drenažna creva koja vode kroz stubove vozila.

Foto: Shutterstock

Svetlosna signalizacija i karoserija

Prednja i zadnja svetla: Pregorela sijalica ili zamagljeni farovi drastično umanjuju uočljivost po jakom pljusku i magli. Proverite i ispravnost zadnjeg svetla za maglu.

Kederi i zaptivne gume: Prebrišite gumene kedere oko vrata i gepeka, a zatim ih premažite silikonskim sprejem ili glicerinom kako bi održali elastičnost i sprečili ulazak vode.