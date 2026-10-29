Automehaničari otkrili kojih 10 stvari nikad ne bi uradili sa automobilom

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Automobil je za mnoge jedna od najvećih investicija, ali i neizostavan deo svakodnevice. Ipak, uprkos tome što se svakodnevno oslanjamo na svoja vozila, često zanemarujemo njihovo održavanje ili donosimo odluke koje dugoročno mogu izazvati ozbiljne probleme. A ko bolje zna koje greške treba izbegavati od ljudi koji se svakodnevno bave popravkama automobila? Automehaničari i serviseri tokom svoje karijere susreću se sa najrazličitijim kvarovima, od onih koji se mogu jednostavno sprečiti do ozbiljnih oštećenja koja zahtevaju skupe popravke.

Automehaničari otkrili kojih 10 stvari nikad ne bi uradili sa automobilom Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

"Moj je posao da procenim opšte stanje vašeg automobila kako biste mogli da donesete informisane odluke o tome šta sa njim učiniti, kao i da vas upozorim na stvari za koje možda ne znate, a koje sami ne biste nužno primetili", objašnjava Bogi Latejner, automehaničarka iz Finiksa i vlasnica organizacije Girl Gang Garage, koja ženama pruža praktičnu obuku za rad u tehničkim zanimanjima.

Stručnjaci upozoravaju da mnogi vozači, često i nesvesno, donose odluke koje mogu ugroziti njihovu bezbednost i dovesti do nepotrebnih troškova. Za Hafpost otkrili su deset stvari koje sami nikada ne bi uradili sa svojim automobilima, a njihovi saveti mogli bi biti korisni svakom vozaču.

Nikada ne bi zanemarili redovno održavanje automobila

Jedna od najčešćih grešaka koje Latejner primećuje kod vlasnika automobila jeste odlaganje redovnog održavanja. Mnogi vozači smatraju da određeni servisni zahvati nisu hitni i da ih mogu obaviti kasnije, ali takva odluka dugoročno može biti znatno skuplja.

"Ljudi misle: 'Nije to ništa strašno, mogu to rešiti kasnije.' U stvarnosti, preventivno održavanje uvek je jeftinije od popravke", ističe Latejner.

Automehaničari otkrili kojih 10 stvari nikad ne bi uradili sa automobilom Foto: Shutterstock

Kao jedan od najvažnijih primera navodi redovnu zamenu motornog ulja.

"Ulje je žila kucavica vašeg automobila. Njegov zadatak je da održava motor hladnim i podmazanim", objašnjava.

Kada motorno ulje počne da gubi svoja svojstva, da se zgušnjava ili kada aditivi prestanu da obavljaju svoju funkciju, motor može pretrpeti ozbiljna oštećenja. Posledice mogu varirati od manjih kvarova do potpunog otkazivanja motora. Zbog toga Latejner preporučuje češće zamene ulja od onih koje proizvođači automobila često navode.

Dok neki proizvođači preporučuju intervale od približno 24.000 kilometara, ona ih najčešće prepolovi.

"Najduže što bih čekala jeste oko 12.800 kilometara između zamena, i to ako je reč o evropskom automobilu u kom se koristi visokokvalitetno potpuno sintetičko ulje", kaže ona.

Ne bi se oslanjali isključivo na podsetnike za servis

Nalepnice sa datumom ili kilometražom sledeće zamene ulja mnogim vozačima su glavni podsetnik za održavanje automobila. Međutim, Robin Reno, vlasnica i glavna tehničarka servisa Georgia Auto Solutions u američkoj saveznoj državi Džordžiji, upozorava da se na takve podsetnike ne treba oslanjati bez razmišljanja. Naime, uslovi vožnje nisu uvek jednaki, pa se i stanje motornog ulja može razlikovati.

"Ne prelazite nužno uvek isti broj kilometara unutar preporučenog intervala za zamenu ulja, što može dovesti do toga da ulje menjate prerano ili prekasno", objašnjava Reno.

Automehaničari otkrili kojih 10 stvari nikad ne bi uradili sa automobilom Foto: Shutterstock

Česte kratke vožnje, vuča tereta i vožnja pri ekstremnim temperaturama mogu ubrzati propadanje ulja. Pored toga, s vremenom i habanje motora može uticati na njegova svojstva, zbog čega zamena može biti potrebna ranije nego što je predviđeno. Reno zato redovno proverava nivo i stanje ulja u sopstvenom automobilu kako bi mogla da prati njegovu potrošnju i proceni kada je vreme za zamenu.

Ne bi olako koristili zamenske autodelove

Kada dođe vreme za popravku automobila, mnogi vozači odlučuju se za jeftinije zamenske delove kako bi smanjili troškove. Međutim, Grejs Klaudio, glavna automehaničarka u servisu BMW Manhattan u Njujorku, upozorava da takva odluka ponekad može dovesti do još većih izdataka. Originalni delovi, poznati kao OEM delovi (Original Equipment Manufacturer), izrađeni su prema specifikacijama proizvođača automobila.

Sa druge strane, zamenske delove proizvode druge kompanije, a često su dostupni po nižim cenama. Klaudio ističe da neodgovarajući zamenski delovi mogu izazvati probleme u radu vozila. Kao primer navodi zamenski akumulator koji automobil ne prepoznaje, zbog čega sistem i dalje signalizira da je akumulator neispravan.

"Događalo se da se delovi raspadnu, čime se situacija dodatno pogorša. A to onda dovodi do još skuplje popravke", upozorava.

Ne bi koristili gorivo i tečnosti koje proizvođač ne preporučuje

Svaki automobil projektovan je za rad sa određenim vrstama goriva, motornog ulja i drugih tečnosti. Zbog toga Latejner naglašava koliko je važno pridržavati se preporuka proizvođača.

"To važi za rashladnu tečnost, motorno ulje i vrstu goriva koju upotrebljavate. Dakle, ako vaš automobil zahteva gorivo od 91 oktana, morate koristiti upravo takvo gorivo", objašnjava.

Korišćenje neodgovarajućih tečnosti može izazvati probleme u radu vozila, a u nekim slučajevima dovesti i do ozbiljnijih kvarova. Latejner se prisetila primera evropskih automobila koji su pokazivali neobične simptome, a problemi su nestali nakon što je motorno ulje zamenjeno onim koje preporučuje proizvođač.

Automehaničari otkrili kojih 10 stvari nikad ne bi uradili sa automobilom Foto: Irina Kononova / Alamy / Profimedia

Ne bi koristili sredstva koja obećavaju trenutno zaustavljanje curenja

Na tržištu postoje brojni proizvodi koji obećavaju brzo rešenje za različite automobilske probleme. Među njima su sredstva za zaustavljanje curenja motornog ulja, rashladne tečnosti ili tečnosti za servo volan, kao i proizvodi namenjeni privremenom krpljenju probušenih guma. Iako takva rešenja mogu delovati praktično, Latejner upozorava da često donose više štete nego koristi.

"To je tek privremeno rešenje, u najboljem slučaju, a vrlo često takvi proizvodi naprave više štete nego koristi", kaže.

Posebno upozorava na sredstva za krpljenje probušenih guma.

"Sredstva za gume potpuno će upropastiti felnu, a osoba koja bude menjala gumu nimalo vas neće voleti zbog toga", dodaje.

Ne bi menjali izgled automobila bez razmišljanja o klimatskim uslovima

Promena izgleda automobila postavljanjem vinilne folije poslednjih godina postala je popularna alternativa farbanju. Takva folija omogućava promenu boje i izgleda vozila bez klasičnog farbanja karoserije. Međutim, Šajen Ruter, autolimarka iz Las Vegasa, ističe da pri odabiru takvog rešenja treba uzeti u obzir klimatske uslove.

Ona lično daje prednost farbanju, posebno u krajevima sa izrazito jakim sunčevim zračenjem, poput Nevade.

"Budući da je ovde UV zračenje izuzetno jako, ono često dovodi do pucanja ili odvajanja folije u relativno kratkom roku", objašnjava. Dodaje i da uklanjanje oštećene folije može biti veoma zahtevno.

Nikada ne bi postavili neodgovarajuću gumenu patosnicu na vozačevu stranu

Naizgled bezazlena navika može predstavljati ozbiljan bezbednosni rizik. Klaudio upozorava da mnogi vozači postavljaju gumene patosnice preko postojećih tekstilnih kako bi unutrašnjost automobila ostala čistija. Međutim, ako gumena patosnica nije pravilno postavljena ili ne odgovara prostoru na vozačevoj strani, može ometati rad pedala.

Automehaničari otkrili kojih 10 stvari nikad ne bi uradili sa automobilom Foto: Karsten Eggert / Alamy / Alamy / Profimedia

"Patosnica na vozačevoj strani može zapeti za pedalu gasa, zbog čega ne možete zaustaviti vozilo, ili se može zaglaviti iza pedale kočnice, što znatno otežava kočenje", upozorava.

Zbog toga savetuje uklanjanje postojeće tekstilne patosnice i korišćenje gumene koja tačno odgovara prostoru oko pedala gasa i kočnice.

Nikada ne bi ignorisali upozoravajuće lampice na kontrolnoj tabli

Kada se na kontrolnoj tabli upali lampica upozorenja, mnogi vozači se nadaju da problem nije ozbiljan i nastavljaju vožnju. Ipak, Latejner upozorava da takve signale nikada ne treba zanemarivati. Moderni automobili imaju sisteme koji mogu samostalno prilagoditi određene funkcije kako bi nastavili pravilno da rade. Kada to više nije moguće, aktivira se lampica upozorenja.

"To je jedini način na koji automobil može da nam stavi do znanja da nešto nije u redu pre nego što problem postane toliko ozbiljan da ostanete zaustavljeni pored puta. Slušajte svoj automobil jer on pokušava da razgovara sa vama," objašnjava.

Ako se upali lampica upozorenja, Latejner savetuje da najpre proverite njeno značenje u priručniku vozila. Neke lampice upozoravaju na probleme koje je moguće jednostavno rešiti, dok druge zahtevaju stručnu pomoć. Ako trenutno nemate novca za popravku, preporučuje da barem porazgovarate sa automehaničarom.

"Možete reći: 'Trenutno to ne mogu da popravim. Samo me zanima da li je bezbedno da nastavim vožnju i koliko vremena imam?' Uvek je bolje znati nego ne znati".

Automehaničari otkrili kojih 10 stvari nikad ne bi uradili sa automobilom Foto: Shutterstock

Ne bi kupovali polovne gume bez provere njihovog stanja

Kupovina polovnih guma može delovati kao jednostavan način uštede, ali Klaudio upozorava da takva odluka nosi određene rizike. Tokom rada susretala se sa slučajevima u kojima su prodavci kupcima nudili gume neodgovarajućih dimenzija ili one sa vidljivim oštećenjima. Posebno upozorava na ispupčenja na bočnom zidu gume, poznata kao "baloni", kao i na pukotine i neravnomerno istrošen gazeći sloj.

"Često montiraju gume koje su u prilično lošem stanju", kaže.

Međutim, čak i kada polovna guma na prvi pogled deluje ispravno, njena starost može predstavljati problem. Proizvođači guma poput Mišlena preporučuju njihovu zamenu najkasnije deset godina nakon datuma proizvodnje. Mnogi proizvođači automobila preporučuju zamenu guma posle šest godina, bez obzira na njihov izgled. Starost gume možete proveriti pomoću četvorocifrene oznake na njenom bočnom zidu. Prve dve cifre označavaju nedelju proizvodnje, a poslednje dve godinu. Na primer, oznaka "0719" znači da je guma proizvedena u sedmoj nedelji 2019. godine.

Nikada ne bi lagali automehaničara o problemu sa automobilom

Poslednji savet možda zvuči očigledno, ali automehaničari ističu da se sa ovim problemom susreću češće nego što bi se očekivalo. Kada automobil počne da proizvodi neobične zvuke ili pokazuje znake kvara, važno je serviseru pružiti što tačnije informacije. Latejner kaže da vozači ponekad pokušavaju da prikriju okolnosti u kojima je problem nastao.

"To nam se stalno dešava. Ljudi kažu: 'Ne znam šta se desilo. Odjednom je počelo da proizvodi nekakav čudan zvuk'", objašnjava.

Automehaničari otkrili kojih 10 stvari nikad ne bi uradili sa automobilom Foto: profimedia-0257780747

Ipak, pregled vozila često otkriva šta se zapravo dogodilo. Kao primer navodi automobil sa gumama veoma niskog profila koji je očigledno vožen po teškom terenu.

"Što nam tačnije informacije pružite, to ćemo brže doći do stvarnog problema jer nas nećete slati u uzaludnu potragu", ističe.

Savetuje i da obratite pažnju na okolnosti u kojima se pojavljuju neobični zvuci. Ako ne možete precizno da ih opišete, možete ih snimiti telefonom i pokazati automehaničaru. Druga mogućnost je da povedete nekoga na probnu vožnju kako bi i ta osoba čula zvuk i pomogla vam da ga što bolje objasnite.

Iako održavanje automobila ponekad zahteva dodatne troškove, vreme i istraživanje, stručnjaci se slažu da je pravovremeno reagovanje na potencijalne probleme najbolji način za izbegavanje skupih popravki. Od redovne zamene ulja i provere guma do pravilnog izbora delova i reagovanja na lampice upozorenja, male odluke mogu imati veliki uticaj na bezbednost i dugovečnost vozila. U krajnjoj liniji, pravilna briga o automobilu ne znači samo manje kvarova već i manje nepotrebnih troškova, stresa i neprijatnih iznenađenja na putu.

(Kurir.rs/Večernji)

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