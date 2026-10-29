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Vozači u Srbiji obavezni su da, od 1. novembra do 1. aprila imaju, zimske ili univerzalne gume na sva četiri točka, ali ne uvek, već kada tokom tog perioda na kolovozu ima snega, leda ili poledice. Tokom istog perioda, vozači mogu da, legalno, voze sa letnjim gumama kada na putu nema klizavog sloja.

S druge strane, iako mnogi vozači veruju da vožnjom letnjih guma zimi "štede" zimske pneumatike dok nema snega, stručnjaci upozoravaju na veliku opasnost i trajna oštećenja koja nastaju čim temperatura padne ispod 7 stepeni.

Mnogi vozači odlažu zamenu guma sve dok ne padne prvi sneg, vodeći se logikom da na suvom asfaltu letnji pneumatici mogu bez problema obavljati posao. Međutim, letnje i zimske gume nisu projektovane samo za različite vremenske podloge, već pre svega za potpuno različite temperaturne opsege.

Magična granica od 7 stepeni

Gumena smeša letnjih pneumatika napravljena je da pruži optimalno prianjanje tokom toplih meseci. Kada temperatura padne ispod 7 °C, ova guma počinje naglo da gubi svoju elastičnost. Postaje kruta i stvrdnjava se, čime se drastično smanjuje sposobnost prilagođavanja podlozi i kontakt sa kolovozom.

Zamena letnjih za zimske gume može vam sačuvati glavu Foto: Shutterstock

Čak i na potpuno suvom putu, zaustavni put vozila sa letnjim gumama na niskim temperaturama znatno je duži, a rizik od proklizavanja višestruko veći nego kod zimskih guma.

Da li se letnje gume ubrzano troše na hladnoći?

Iako se letnje gume na mrazu ne troše na isti način kao zimske gume tokom vrelih letnjih dana — kada se mekani gazeći sloj ubrzano haba na vrućem asfaltu — letnje gume na niskim temperaturama trpe drugu, još opasniju vrstu oštećenja:

Pucanje i krunjenje gazećeg sloja: Zbog gubitka savitljivosti, previše kruta guma izložena udarcima i opterećenjima tokom vožnje sklona je stvaranju mikropukotina i krunjenju površinskog sloja.

Trajno narušavanje bezbednosti: Kada letnja guma napukne ili se okrnji usled hladnoće, njen strukturni integritet je trajno oštećen, zbog čega više nije bezbedna za upotrebu ni kada ponovo stigne toplo vreme.

Gume Foto: Shutterstock

Pad pritiska u gumi: Niske temperature uzrokuju i prirodni pad pritiska u pneumaticima (oko 0,1 bar na svakih 10 °C pada), što dodatno narušava stabilnost vozila i podstiče nejednako habanje.

Rizik koji se ne isplati

Korišćenje letnjih guma tokom zimskih meseci nije samo rizik po bezbednost vozača i putnika, već predstavlja i finansijski minus jer trajno oštećene gume moraju prematurno da se zamene. Pravovremena montaža odgovarajućih pneumatika u zavisnosti od sezone jedini je siguran način da sačuvate i vozilo i novčanik.

(Kurir.rs/Telegraf)

VIDEO: Zimske gume