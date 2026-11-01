Automehaničari otkrili kojih 10 stvari nikad ne bi uradili sa automobilom

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Pronalazak pouzdanog automehaničara za mnoge vozače predstavlja pravi izazov. Dok jedni godinama odlaze kod istog majstora, drugi se nakon neprijatnog iskustva, neočekivano visokog računa ili loše obavljene popravke pitaju kako da pronađu servis kojem mogu da veruju. Međutim, prema rečima jednog od najcenjenijih nemačkih stručnjaka, postoje jasni znakovi koji mogu da otkriju da sa određenom radionicom nešto nije u redu, i to mnogo pre nego što automobil ostavite na popravci.

Automehaničari otkrili kojih 10 stvari nikad ne bi uradili sa automobilom Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Sven Vangler, vlasnik servisa „Autohaus Deusch“ u nemačkom gradu Cel am Harmersbah, objasnio je na šta bi vozači trebalo da obrate pažnju prilikom izbora automehaničara. Njegova radionica osvojila je prestižnu nemačku nagradu za najbolji nezavisni autoservis 2018. i 2024. godine, a upravo zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu izdvojio je sedam upozorenja koja nikako ne bi trebalo zanemariti.

Kako prenosi nemački „Merkur“, Vangler smatra da dobar majstor nije samo onaj koji ume da pronađe i otkloni kvar. Jednako je važno da se prema mušterijama odnosi profesionalno, jasno objasni šta je potrebno popraviti i unapred ih upozna sa mogućim troškovima. Upravo u tim naizgled sitnim detaljima često se krije razlika između ozbiljne radionice i mesta na kojem vozač može da ostane bez mnogo više novca nego što je planirao.

Prvi znak upozorenja možete da primetite i pre odlaska u servis

Foto: Palmboom fotografie / Alamy / Profimedia

Prilikom izbora automehaničara većina vozača najpre se raspituje kod prijatelja ili poznanika. Iako preporuke mogu biti dragocene, Vangler savetuje da se proveri i kakav ugled određena radionica ima na internetu.

Pouzdan autoservis trebalo bi da ima dostupne osnovne informacije o poslovanju, kontakt telefon, adresu i mogućnost jednostavnog zakazivanja termina. Korisne su i ocene drugih vozača, posebno kada se u komentarima ponavljaju slična iskustva.

Ipak, izostanak internet stranice ne mora automatski da znači da je radionica loša. Brojni manji servisi godinama uspešno posluju zahvaljujući stalnim mušterijama i preporukama. Međutim, ukoliko je gotovo nemoguće pronaći bilo kakve podatke o servisu, vlasniku ili iskustvima prethodnih klijenata, trebalo bi biti oprezniji.

Neuredna radionica može da otkrije mnogo o načinu rada

Drugi znak na koji nemački stručnjak upozorava jeste stanje samog prostora u kojem se automobili popravljaju.

Automehaničari otkrili kojih 10 stvari nikad ne bi uradili sa automobilom Foto: Shutterstock

Niko ne očekuje da mehaničarska radionica bude besprekorno čista poput prodajnog salona novih automobila. Ulje, alat, rezervni delovi i prljavština sastavni su deo ovog posla. Ipak, velika je razlika između prostora u kojem se svakodnevno radi i radionice u kojoj vlada potpuni haos.

Razbacani automobilski delovi, stare gume, akumulatori ostavljeni na neodgovarajućim mestima i otpad koji se ne uklanja mogu da ukažu na nedostatak organizacije. Posebno zabrinjava ukoliko se opasne materije i istrošeni delovi ne skladište na propisan način.

Prema Vanglerovim rečima, ozbiljan servis mora da vodi računa o bezbednosti zaposlenih i mušterija, ali i o pravilnom odlaganju otpada. Urednost, prema njegovom iskustvu, često govori i o disciplini sa kojom se pristupa popravkama.

Majstor izbegava pozive i ne želi da objasni šta radi

Jedan od najčešćih razloga za nezadovoljstvo vozača nije sama popravka, već način na koji zaposleni komuniciraju sa mušterijama.

Foto: ponsulak kunsub / Alamy / Profimedia

Automobil ostavite u servisu, dogovorite okvirni rok, a onda danima ne uspevate da dobijete informaciju šta se sa njim dešava. Telefonski pozivi ostaju bez odgovora, poruke se ignorišu, a kada konačno stupite u kontakt sa zaposlenima, dobijate neodređena objašnjenja.

Vangler smatra da takvo ponašanje ne uliva poverenje. Ozbiljan servis trebalo bi da bude dostupan klijentima i da im jasno saopštava u kojoj je fazi popravka, da li su potrebni dodatni delovi i kada automobil može biti završen.

Posebno je važno da mehaničar bude spreman da odgovori na pitanja, bez omalovažavanja vozača koji se ne razume u automobile. Mušterija ne mora da poznaje način rada motora ili elektronskih sistema da bi imala pravo na jasno objašnjenje onoga što plaća.

U radionici nema ni zaposlenih ni automobila

Četvrti znak koji je izdvojio nemački stručnjak na prvi pogled deluje neobično. Prema njegovom iskustvu, treba obratiti pažnju i na to koliko je servis aktivan.

Ako tokom radnog vremena u radionici nema zaposlenih, ispred nje ne stoje automobili, a prostor ostavlja utisak da se u njemu gotovo ništa ne događa, to može biti povod za dodatna pitanja.

Vangler objašnjava da kvalitetni servisi često imaju mnogo posla i unapred popunjene termine. U njegovoj radionici, kako kaže, period čekanja na slobodan termin posle pandemije koronavirusa porastao je sa nekoliko dana na tri ili četiri nedelje.

Foto: Ruslan Olinchuk / Panthermedia / Profimedia

Ipak, broj automobila parkiranih ispred radionice nije pouzdano merilo stručnosti. Manji servisi mogu raditi isključivo po zakazivanju, dok dobra organizacija omogućava da se vozila ne zadržavaju nepotrebno. Zbog toga ovaj znak treba posmatrati zajedno sa ostalima, a ne kao razlog da odmah odustanete od određenog majstora.

Došli ste zbog jednog kvara, a majstor odjednom pronašao još pet

Jedan od najozbiljnijih znakova upozorenja pojavljuje se kada vozač dovede automobil zbog određenog problema, a zatim dobije spisak brojnih drugih popravki koje navodno moraju hitno da se obave.

Recimo, automobil ste ostavili zbog problema sa kočnicama, a mehaničar vam nakon pregleda saopštava da bi trebalo promeniti i amortizere, opruge, delove izduvnog sistema i još nekoliko skupih komponenti.

Naravno, tokom detaljnog pregleda moguće je otkriti kvarove koje vozač ranije nije primetio. Međutim, dobar mehaničar mora da bude u stanju da objasni zašto je određena zamena neophodna i na osnovu čega je zaključio da je deo neispravan.

Automehaničari otkrili kojih 10 stvari nikad ne bi uradili sa automobilom Foto: Tom Merton / Hoxton / Profimedia

Vangler smatra da su fotografije oštećenih delova, rezultati dijagnostike i konkretna objašnjenja najbolji način da radionica stekne poverenje mušterija.

Vozači bi zato trebalo da insistiraju na tome da im se pre dodatnih radova objasni šta je pronađeno, koliko će popravka koštati i da li može da sačeka. Posebno je važno da servis ne obavlja neplanirane skupe zahvate bez prethodnog dogovora sa vlasnikom automobila.

Ako vas majstor plaši ogromnim troškovima, budite oprezni

Šesti znak upozorenja povezan je sa načinom na koji zaposleni pokušavaju da ubede vozača da pristane na određenu popravku.

Neki servisi koriste strah od budućih kvarova kako bi mušterije navele da odmah izdvoje novac. U takvim situacijama vozač može čuti da će ga odlaganje zamene određenog dela kasnije koštati višestruko više, iako za takvu tvrdnju ne dobija konkretno objašnjenje.

Automehaničari otkrili kojih 10 stvari nikad ne bi uradili sa automobilom Foto: Shutterstock

Vangler upozorava da zastrašivanje klijenata nije odlika profesionalnog poslovanja. Mehaničar treba da predstavi stvarno stanje automobila, moguće posledice odlaganja popravke i preporučeni rok za otklanjanje problema.

Postoje, naravno, kvarovi koji ne trpe čekanje. Oštećenja kočionog ili upravljačkog sistema, na primer, mogu ozbiljno ugroziti bezbednost i zahtevati hitnu intervenciju. Međutim, i u takvim okolnostima stručnjak bi morao jasno da objasni u čemu je opasnost.

Velika razlika postoji između upozorenja zasnovanog na stvarnom tehničkom problemu i pokušaja da se mušterija uplaši kako bi pristala na skup zahvat.

Sedmi znak upozorenja odnosi se na znanje i stručnost

Savremeni automobili opremljeni su složenim elektronskim sistemima, senzorima i tehnologijama koje zahtevaju odgovarajuću dijagnostičku opremu i stručno osposobljene mehaničare.

Zbog toga Vangler preporučuje da se pre izbora radionice proveri kakve kvalifikacije imaju zaposleni, da li servis poseduje odgovarajuće sertifikate i kakvo iskustvo ima sa određenom markom ili vrstom popravke.

Posebno je važno raspitati se o stručnosti kada je reč o ozbiljnijim kvarovima motora, menjača, elektronskih sistema ili hibridnih i električnih automobila.

Nedostatak istaknute nagrade ili sertifikata ne znači automatski da majstor nije dovoljno dobar, ali proveren kvalitet rada i iskustvo sa konkretnim modelom automobila svakako predstavljaju prednost.

Foto: Shutterstock

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Za vozače koji su pronašli novi servis, ali još nisu sigurni mogu li da mu veruju, Vangler ima jednostavan savet. Umesto da odmah zakažu skup i komplikovan zahvat, preporučuje da radionicu najpre isprobaju kroz neku manju popravku.

To može biti zamena neispravnog svetla, rešavanje jednostavnog električnog problema ili drugi posao koji ne zahteva veliki novčani izdatak.

Na taj način moguće je proceniti koliko se zaposleni pridržavaju dogovora, da li poštuju zakazane termine, obaveštavaju li klijenta o eventualnim promenama i koliko jasno objašnjavaju obavljeni posao.

Važno je obratiti pažnju i na račun. Pouzdan servis trebalo bi da navede šta je popravljeno ili zamenjeno, koji su delovi ugrađeni i koliko je naplaćen rad.

Ukoliko već prilikom jednostavne intervencije dođe do neprijatnosti, nejasnih troškova ili izbegavanja odgovora, to može biti dovoljno dobar razlog da ozbiljnije popravke poverite drugom majstoru.

Najjeftiniji servis ne mora da bude i najbolji izbor

Prilikom održavanja automobila vozači često nastoje da uštede, što je sasvim razumljivo, posebno kada popravke podrazumevaju zamenu skupih delova. Ipak, najniža ponuđena cena ne mora da znači i najbolju uslugu.

Automehaničari otkrili kojih 10 stvari nikad ne bi uradili sa automobilom Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Nekada je opravdano platiti nešto više ukoliko radionica koristi kvalitetne rezervne delove, daje jasnu garanciju na obavljeni posao i zapošljava mehaničare sa odgovarajućim iskustvom.

Sa druge strane, ni visoka cena sama po sebi nije dokaz stručnosti. Zato je, naročito pre većih popravki, korisno zatražiti procenu ukupnih troškova i raspitati se šta je sve uračunato u ponuđeni iznos.

Vanglerova preporuka svodi se na jednostavno pravilo: dobar automehaničar ne treba samo da otkloni kvar, već i da stekne poverenje vlasnika automobila.

Ukoliko servis odbija da objasni zbog čega je popravka potrebna, ne želi da predstavi troškove ili insistira na dodatnim radovima bez vašeg odobrenja, to je ozbiljan razlog da razmislite o promeni radionice.

Jer kada je reč o automobilu, pogrešan izbor majstora ne mora da vas košta samo novca. Loše obavljena popravka može da ugrozi i bezbednost svih koji se nalaze u vozilu.

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