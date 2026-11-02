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Brisači koji tokom vožnje ostavljaju tragove na vetrobranskom staklu mogu ozbiljno da otežaju vidljivost, naročito kada pada kiša ili sneg. Iako mnogi vozači u takvoj situaciji odmah pomisle da je vreme za kupovinu novih, zamena često nije neophodna. Problem se ponekad može rešiti jednostavnim čišćenjem gumenih delova brisača, uz nekoliko koraka koji ne zahtevaju mnogo vremena.

Do pojave tragova dolazi zbog nakupljanja različitih nečistoća na brisačima i staklu. Ostaci kiše, snega, soli i drugih vremenskih nečistoća vremenom se zadržavaju na gumenim delovima, zbog čega brisači više ne uklanjaju vodu i prljavštinu pravilno. Dodatni problem mogu da predstavljaju masnoća i prljavština na vetrobranskom staklu, kao i ostaci voska iz automatskih perionica.

Zbog toga je važno redovno održavati brisače i voditi računa o čistoći vetrobranskog stakla, kako bi vozač tokom vožnje imao što bolju preglednost.

Jednostavan trik za čišćenje brisača

Prvi korak je da podignete brisače i proverite u kakvom su stanju njihovi gumeni delovi. Kako biste lakše pristupili svim mestima, preporučuje se da ih prethodno skinete sa automobila.

Brisači Foto: Shutterstock

Potom na krpu nanesite malo univerzalnog sredstva za čišćenje ili sredstva za staklo i nekoliko puta pređite preko gumenih delova. Postupak ponavljajte sve dok na krpi više ne ostaju prljavština i crni tragovi. Pritom je posebno važno da ne oštetite gumene ivice, jer bi to moglo dodatno da naruši njihov rad.

Međutim, čišćenje samih brisača nije dovoljno. Potrebno je oprati i vetrobransko staklo, jer se na njemu takođe zadržavaju masnoća i druge nečistoće koje mogu ponovo da zaprljaju gumu. Za ovaj posao najbolje je koristiti specijalizovano sredstvo za čišćenje stakla, koje može da ukloni i tvrdokornu prljavštinu.

Ako brisači i nakon temeljnog čišćenja nastave da ostavljaju tragove, trebalo bi razmotriti kupovinu novog para.

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Zašto ne treba koristiti benzin i aceton za čišćenje brisača

Iako se ponekad mogu čuti saveti da se prljavština i masne naslage sa brisača uklanjaju tečnostima koje sadrže rastvarače, poput benzina i acetona, takav postupak nije dobar izbor.

Ova sredstva mogu da uklone nečistoće, ali istovremeno napadaju gumu brisača i čine je poroznom. Na taj način značajno se skraćuje njihov radni vek, pa pokušaj čišćenja može da dovede do suprotnog efekta.

Zato je za održavanje brisača bolje koristiti odgovarajuća sredstva za čišćenje, pažljivo ukloniti naslage sa gumenih delova i ne zaboraviti na redovno pranje vetrobranskog stakla.

(Kurir.rs/Blic)

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