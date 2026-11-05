Plimut Belveder iz 1957. godine, pronađen u betonskom trezoru nakon 50 godina

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Kada su stanovnici američkog grada Talse 1957. godine zakopali potpuno nov automobil „Plimut Belveder“, bili su uvereni da će ga naredne generacije, pola veka kasnije, izvući iz zemlje u gotovo savršenom stanju. Međutim, kada je 2007. godine otvoren betonski trezor, usledilo je veliko razočaranje. Umesto očuvanog automobila, pronašli su vozilo prekriveno rđom, a u komori se tokom pet decenija nakupilo skoro 7.500 litara vode.

Foto: youtube/Dyna1955

Neobična ideja nastala je povodom obeležavanja 50 godina od proglašenja Oklahome za američku saveznu državu.

Organizatori proslave „Tulsarama!“ želeli su da budućim generacijama ostave svojevrsnu vremensku kapsulu, a izbor je pao na tada potpuno novi automobil zlatno-bele boje, koji je na brojaču imao svega oko četiri pređena kilometra.

Verovali su da će automobil preživeti čak i nuklearni napad

Automobil je 15. juna 1957. godine spušten u posebno napravljenu betonsku komoru, dugu približno šest, a široku 3,6 metara. Konstrukcija je, prema tadašnjim tvrdnjama, bila dovoljno čvrsta da izdrži čak i nuklearni napad.

Vozilo, koje je dobilo nadimak „Mis Belveder“, trebalo je da ostane pod zemljom narednih 50 godina, a organizatori su osmislili i takmičenje. Automobil bi po otvaranju pripao osobi koja najpreciznije pogodi koliko će stanovnika Talsa imati 2007. godine.

Pogledajte u galeriji kadrove otkopavanja automobila:

1/5 Vidi galeriju Plimut Belveder iz 1957. godine, pronađen u betonskom trezoru nakon 50 godina Foto: youtube/ Benjamin HEBERT

Pobednik je bio Rejmond Hambertson, koji je procenio da će grad imati 384.743 stanovnika, dok je broj korišćen za izbor pobednika iznosio 382.457. Međutim, Hambertson nije doživeo otvaranje trezora, pošto je preminuo još 1979. godine. Pravo na automobil zato je pripalo njegovim naslednicima.

Umesto očuvanog automobila, pronašli gomilu zarđalog metala

Kada je u junu 2007. godine došao trenutak da se automobil ponovo pojavi na površini, hiljade ljudi okupile su se kako bi prisustvovale nesvakidašnjem događaju.

Plimut Belveder iz 1957. godine, pronađen u betonskom trezoru nakon 50 godina Foto: youtube/ Benjamin HEBERT

Međutim, već prilikom otvaranja komore postalo je jasno da nešto nije u redu. Betonski trezor, za koji se verovalo da je gotovo neuništiv, tokom godina je propuštao vodu. Unutra se nakupilo oko 2.000 galona, odnosno približno 7.500 litara, a voda je dostizala visinu od oko 1,2 metra.

Kada su radnici uklonili zaštitne slojeve natopljene blatom, pred okupljenima se ukazao automobil koji je gotovo potpuno uništila korozija. Nekadašnji ponos američke automobilske industrije bio je neupotrebljiv, a pokušaj da se pokrene nije uspeo.

- Reći ću vam, u užasnom je stanju. Pogledajte je - prokomentarisao je tada poznati američki konstruktor automobila Bojd Kodington.

Uprkos razočaranju, okupljeni nisu krili oduševljenje zbog neobičnog otkrića.

- To je naš Tutankamonov grob. Kao da je reč o bajci - rekao je ljubitelj automobila Dejv Stragand.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao auto:

1/8 Vidi galeriju Zarđali Plimut Belveder iz 1957. godine, pronađen u betonskom trezoru nakon 50 godina pod zemljom u američkom gradu Talsi Foto: youtube/Dyna1955

U trezoru pronašli i pivo staro pola veka

Pored automobila, organizatori su 1957. godine ostavili i predmete koji su trebalo da budu svedočanstvo tadašnjeg načina života.

Među njima su bile limenke piva „Šlic“, benzin, kao i predmeti iz ženske torbice, uključujući karmin, cigarete, šnale i sitan novac. Zamisao je bila da budućim generacijama pokažu kako je izgledala svakodnevica sredinom prošlog veka.

Većina predmeta koji su bili izloženi vodi pretrpela je oštećenja, ali je zasebna vremenska kapsula prošla mnogo bolje. U njoj su pronađeni američka zastava, istorijska dokumenta i avionske karte grada, koji su ostali u dobrom stanju.

Tako je automobil, zamišljen kao simbol napretka i američke automobilske industrije, posle pola veka postao podsetnik na to koliko vreme, voda i korozija mogu biti nemilosrdni, čak i prema predmetima koji su pažljivo zaštićeni.

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