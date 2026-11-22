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Hamer H1 X3, jedan od najneobičnijih automobila na svetu, dugačak je čak 14 metara, visok 6,6 metara i težak više od 59 tona. Ovo ogromno vozilo, koje je naručio milijarder iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Hamad bin Hamdan el Nahjan, ima dva sprata, kuhinju, toalet i dnevni boravak, a pokreću ga čak četiri dizel motora. Iako je gotovo tri puta veći od standardnog Hamera H1, potpuno je funkcionalan i može da se kreće javnim putevima, ali zbog svojih dimenzija uz policijsku pratnju.

Pogledajte u galeriji unutrašnjost:

1/5 Vidi galeriju Ogromni beli Hummer H1 X3 šeika Hamada bin Hamdana el Nahjana Foto: youutbe/AHB Tech Master

Neobična kreacija, poznata pod nazivom Hummer H1 X3, deo je privatne kolekcije emiratskog šeika, koji je zbog ljubavi prema nesvakidašnjim automobilima dobio nadimak „Dugin šeik“. Njegova zbirka obuhvata stotine terenskih vozila, među kojima se nalaze primerci napravljeni isključivo po njegovoj zamisli.

Hamer koji izgledom podseća na dvospratnu kuću prvi put je privukao veliku pažnju 2022. godine, kada je prevezen do muzeja terenskih vozila Off-Road History Museum u mestu Al Madam, nedaleko od Dubaija. Snimci na kojima se vidi pored običnih automobila najbolje pokazuju koliko je zapravo veliki.

Sedmoro ljudi gradilo ga godinu i po dana

Ogromni beli Hummer H1 X3 šeika Hamada bin Hamdana el Nahjana Foto: youutbe/AHB Tech Master

Na izradi džinovskog Hamera radila je sedmočlana ekipa približno 18 meseci. Osnova je američko vojno amfibijsko vozilo LARC-LX, nekada korišćeno za prevoz tereta kopnom i vodom.

Od tog transportera zadržana je masivna čelična konstrukcija, dok je spoljašnjost prilagođena prepoznatljivom izgledu Hamera H1. Zahvaljujući tome, vozilo ima karakterističnu prednju masku i svetla, ali u dimenzijama koje višestruko premašuju original.

Za ulazak u kabinu koriste se stepenice koje se izvlače ispod karoserije. Na donjem nivou nalazi se kuhinja sa radnim površinama i sudoperom, dok su u blizini toalet, prostorija sa motorima i stepenište koje vodi na drugi sprat.

Na gornjoj etaži smešten je dnevni boravak površine približno 60 kvadratnih metara, sa deset fotelja i velikim panoramskim prozorima. Putnici mogu da uživaju u pogledu sa visine koja se može uporediti sa visinom manjeg stambenog objekta, a kada žele privatnost, mogu da spuste roletne.

Ogromni beli Hummer H1 X3 šeika Hamada bin Hamdana el Nahjana Foto: youutbe/AHB Tech Master

Nema volan, vozi se pomoću džojstika

Još jedan neobičan detalj krije se u vozačkoj kabini, koja se nalazi u zadnjem delu gornje etaže. Umesto klasičnog volana, Hamerom se upravlja pomoću džojstika, dok su oko vozača raspoređeni brojni prekidači i komandni uređaji.

Preglednost je poseban izazov jer automobil ima ogromnu karoseriju, a vozač sedi znatno više nego u standardnom terenskom vozilu. Zbog toga su ugrađene kamere koje na ekranima prikazuju prostor oko automobila i olakšavaju manevrisanje.

Za pokretanje vozila zadužena su četiri dizel motora, po jedan za svaki točak. Prema podacima koje prenosi automobilski portal „Jalopnik“, njihova ukupna snaga iznosi približno 1.000 konjskih snaga.

Iako taj broj zvuči impresivno, treba imati u vidu da motori pokreću konstrukciju tešku više desetina tona. Zbog toga Hamer H1 X3 može da razvije maksimalnu brzinu od svega 32 kilometra na čas.

Samo jedna guma košta 25.000 dolara

Ogromni beli Hummer H1 X3 šeika Hamada bin Hamdana el Nahjana Foto: youutbe/AHB Tech Master

Čak su i točkovi ovog vozila nesvakidašnjih dimenzija. Svaka guma viša je od odraslog čoveka, a njena cena, prema navodima stranih medija, dostiže približno 25.000 dolara.

To znači da bi samo četiri gume koštale oko 100.000 dolara, bez dodatnih troškova njihove montaže, održavanja i eventualnog transporta.

Ni pristup motorima nije jednostavan. Zbog ogromnih dimenzija karoserije, za pojedine radove i podizanje prednjeg poklopca navodno je potrebna dizalica. Čak su i brisači vetrobranskog stakla višestruko veći od onih na običnim automobilima.

Ipak, najveći problem nije cena održavanja, već pronalaženje prostora za vožnju. Sa šest metara širine i visinom od 6,6 metara, Hamer ne može da prolazi mnogim ulicama, ispod standardnih nadvožnjaka ili kroz uobičajene gradske raskrsnice.

Zbog toga se na javnim putevima kreće samo u posebno organizovanim uslovima, uz pratnju policije.

Šeik poseduje jednu od najneobičnijih kolekcija na svetu

Hamad bin Hamdan el Nahjan član je vladajuće porodice Abu Dabija i dugogodišnji zaljubljenik u automobile. Njegova kolekcija posebno je poznata po ogromnim terencima, vozilima neobičnih proporcija i modelima koji su napravljeni kao jedinstveni primerci.

Prema Ginisovoj knjizi rekorda, šeik je postavio rekord za najveću kolekciju vozila sa pogonom na sva četiri točka, koja je u trenutku priznavanja rekorda brojala 718 automobila.

Među njegovim neobičnim projektima nalazi se i džinovski Dodge Power Wagon, preuređen u svojevrsnu kuću na točkovima, sa prostorijama za boravak i spavanje.

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