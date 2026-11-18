Slušaj vest

Pad temperatura i povišena vlažnost vazduha predstavljaju spoj koji mnogim vozačima već sa prvim jesenjim danima odlaže polazak, jer se unutrašnjost automobila brzo zamagli. Ova pojava dešava se u trenutku kada topao i vlagom zasićen vazduh iz kabine dođe u dodir sa ledenom staklenom površinom, usled čega se vodena para pretvara u mikroskopske kapljice koje stvaraju neprozirnu koprenu.

Kako rešiti problem zamagljenih stakala na autu Foto: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP / Profimedia

Najefikasniji način da se taj sloj ukloni jeste aktiviranje namenskog režima za odmagljivanje šoferšajbne, budući da većina novijih vozila poseduje dugme sa ikonicom vetrobrana i strelicama okrenutim naviše. Pritiskom na taj taster ventilacija automatski šalje snažan mlaz vazduha direktno na staklo, najčešće istovremeno paleći klima-uređaj i podešavajući optimalnu toplotu. Međutim, postavlja se pitanje kako postupiti u starijim modelima automobila koji nemaju ovakvu prečicu.

Klima-uređaj i svež vazduh kao ključna kombinacija

Upravo u takvim situacijama klima-uređaj igra presudnu ulogu koju brojni vozači često previđaju. Iako se njeno korišćenje obično vezuje za letnje žege, klima je jednako dragocena i tokom hladnijih meseci jer efikasno izvlači višak vlage iz vazduha. Topao i istovremeno suv vazduh neuporedivo brže čisti staklene površine nego samo grejanje, pa nema potrebe da podešavate hladno duvanje – naprotiv, spoj toplog vazduha, pojačanog ventilatora i upaljene klime donosi najbrži rezultat.

Veliku grešku vozači prave i kada ostave uključenu recirkulaciju vazduha. Dok je taj režim aktivan, ventilacija neprestano vrti isti vazduh unutar kabine, koji usled disanja putnika i vlažne garderobe postaje sve teži i puniji vlage. Zbog toga prilikom odmagljivanja obavezno treba ugasiti recirkulaciju i pustiti da spoljašnji vazduh ulazi u auto, a ukoliko je vlažnost izuzetno visoka, od velike pomoći biće i da nakratko odškrinete bočni prozor.

Kako rešiti problem zamagljenih stakala na autu Foto: Touch The Skies / Alamy / Profimedia

Brisanje krpom nije trajno rešenje

Brisanje šoferšajbne dlanom ili krpom predstavlja samo privremenu i prilično lošu meru. Osim što skida isključivo kapljice koje su se u tom momentu skupile, ovakav potez ostavlja masne tragove na staklu koji dodatno kvare preglednost, što je naročito opasno tokom noćne vožnje, pa je redovno pranje unutrašnje strane stakala neophodno.

Ukoliko primetite da se stakla uporno magle čak i posle duže vožnje, razlog se verovatno krije u nekom tehničkom nedostatku. Natopljene patosnice, nakupljena voda ispod podnih obloga, zaprljan filter kabine ili dotrajali kederi koji propuštaju kišnicu mogu drastično da podignu nivo vlage u vozilu.

Kako rešiti problem zamagljenih stakala na autu Foto: Profimedia

Najvažnije pravilo glasi da nikada ne krećete na put dok vidljivost kroz sva stakla ne bude besprekorna, jer mali očišćeni otvor ispred očiju vozača nikako nije dovoljan za bezbedno učešće u saobraćaju. Ako vaš automobil nema automatizovano odmagljivanje, dovoljno je da usmerite grejanje ka šoferšajbni, pojačate duvanje na maksimum, uključite klimu i ugasite recirkulaciju, jer ova proverena kombinacija u većini slučajeva rešava problem za svega nekoliko trenutaka.

Pogledajte video: 159 epizoda emisije Auto