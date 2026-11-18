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Tamni talog koji se vremenom lepi za felne automobila na prvi pogled deluje kao bezazlena ulična prljavština, ali njegovo predugo zadržavanje može nepovratno da nagrize zaštitni sloj naplataka. Ova pojava najviše pogađa kola koja se pretežno kreću po gradu, budući da učestalo zaustavljanje ubrzava stvaranje ovih naslaga.

Kakve probleme može izazvati prljavština na felnama Foto: Eugene Sergeev / Alamy / Profimedia

U pitanju je kočiona prašina, koja nastaje usled trenja između kočionih pločica i diskova. Svakim pritiskom na papučicu kočnice oslobađaju se mikroskopske čestice metala i ostalih komponenti, koje se lepe za točkove i formiraju prepoznatljivu sivu ili crnu skramu. Prednji točkovi su po pravilu znatno zaprljaniji od zadnjih jer prednji kočioni sistem kod većine vozila trpi najveći pritisak prilikom usporavanja.

Zašto prljavština može skupo da vas košta

Nevolje počinju onog trenutka kada se kočiona prašina sjedini sa vlagom, industrijskom solju sa kolovoza i ostalim nečistoćama. Ovakva smesa se čvrsto vezuje za samu površinu naplatka i postepeno razara njegov zaštitni lak. Ukoliko se ne čisti redovno, stvoriće se tvrdokorne fleke koje standardno pranje više ne može da skine. U najozbiljnijim situacijama jedino rešenje ostaje stručna reparacija i ponovno farbanje felni, što je neuporedivo skuplji izdatak od blagovremenog održavanja.

Pravilan postupak čišćenja bez oštećenja

Dobra vest je da vam za skidanje kočione prašine nije potreban nikakav poseban alat. Kada sloj prljavštine nije debeo, posao će završiti običan auto-šampon, dok je za zapuštenije naslage najbolje posegnuti za specijalizovanim sredstvima za pranje felni. Ključno pravilo glasi da naplaci moraju biti sasvim hladni pre nego što počnete sa radom, jer se hemikalije na vrelom metalu munjevito suše i ostavljaju ružne mrlje.

Kakve probleme može izazvati prljavština na felnama Foto: Sofiia Shunkina / Alamy / Profimedia

Postupak započnite mlazom vode kako biste sprali pesak i krupnije čestice koje bi mogle da izgrebu lak prilikom trljanja. Potom naprskajte izabrano sredstvo za čišćenje i pustite ga da deluje tačno onoliko vremena koliko je navedeno u uputstvu proizvođača. Omekšale naslage zatim pažljivo iščetkajte mekanom četkom napravljenom baš za felne, obraćajući posebnu pažnju na uske prostore između krakova i oko samih šrafova. Na samom kraju sve dobro isperite čistom vodom, a ako su fleke izuzetno uporne, čitav proces slobodno ponovite.

Čega se treba čuvati

Prejake hemijske preparate i tvrde, grube četke treba zaobilaziti u širokom luku, posebno kada čistite lakirane i visoko polirane aluminijumske felne, jer mogu trajno da matiraju i oštete završni sjaj. Redovno skidanje kočione prašine najbolja je zaštita od nepopravljivih oštećenja, pa će vam nekoliko dodatnih minuta posvećenih točkovima tokom svakog pranja automobila na duge staze sačuvati i izgled vozila i novac.

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