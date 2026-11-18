Kupovina novog automobila za mnoge predstavlja veliku investiciju, ali španski automehaničar Havijer Sendin, koji je 2023. godine proglašen najboljim u svojoj profesiji, tvrdi da danas ne bi žurio da potroši novac na novo vozilo. Posle godina provedenih u radionici, gde se svakodnevno susreće sa kvarovima i skupim popravkama, došao je do zaključka da savremeni automobili, uprkos naprednoj tehnologiji, vlasnicima mogu doneti neočekivano velike troškove. Ipak, kada bi morao da bira, zna tačno kakav automobil bi kupio.

Automehaničar Havijer Sendin iz Španije govori o pouzdanosti japanskih automobila Foto: youtube/ Grupo Andrés Neumáticos

Sendin, koji radi u Salamanki, u razgovoru za španski „Mundo Deportivo“ otkrio je da bi prednost dao japanskom plug-in hibridu, odnosno vozilu koje kombinuje benzinski i električni motor, uz mogućnost punjenja baterije na spoljašnjem izvoru električne energije.

- Iskreno, danas uopšte nemam želju da kupim novi automobil. Ali, kada bih morao, bez razmišljanja bih izabrao plug-in hibrid, po mogućnosti japanski - objasnio je.

Zašto najbolji mehaničar bira japanske automobile?

japanski plug-in hibrid Foto: Jonathan Weiss / Alamy / Profimedia

Njegov izbor zasniva se na iskustvu sa različitim proizvođačima i tehnologijama. Sendin smatra da su japanski automobili godinama pokazivali dobru pouzdanost, dok plug-in hibridni pogon omogućava praktično korišćenje vozila u različitim uslovima.

- Takvi automobili kombinuju najbolje od dva sveta, motora sa unutrašnjim sagorevanjem i elektromotora - istakao je.

Njihova glavna prednost jeste mogućnost da se kraće gradske relacije prelaze isključivo na električni pogon, bez potrošnje benzina tokom takve vožnje. Kada se baterija isprazni ili vozač krene na duži put, na raspolaganju mu ostaje motor sa unutrašnjim sagorevanjem.

Na taj način vlasnik ne mora da planira svako duže putovanje prema dostupnosti punjača, što je jedna od praktičnih prednosti ove tehnologije.

Sendin je ukazao i na pogodnosti koje ovakva vozila mogu da imaju u Španiji. Plug-in hibridi koji ispunjavaju propisane uslove dobijaju ekološku oznaku CERO, koja vlasnicima omogućava određene povlastice pri parkiranju i ulasku u zone sa ograničenim saobraćajem.

Ipak, ovakav automobil nije podjednako isplativ za svakog vozača. Najviše koristi od plug-in hibrida imaju oni koji bateriju mogu redovno da pune kod kuće ili na poslu. Bez redovnog punjenja njegova potrošnja goriva može biti znatno veća od očekivane.

"Jedan ekran može da košta i 10.000 evra“

japanski plug-in hibrid Foto: Jeffrey Blackler / Alamy / Profimedia

Mnogo više od samog izbora automobila pažnju je privuklo Sendinovo objašnjenje zbog čega ne želi novo vozilo.

Prema njegovom iskustvu, veliki broj elektronskih komponenti, senzora i naprednih sistema značajno je poskupeo održavanje modernih automobila. Nekada jednostavniji kvarovi danas mogu zahtevati zamenu skupih uređaja i dodatno podešavanje elektronike.

- Današnji automobili mnogo su skuplji za održavanje nego oni od pre nekoliko godina. Cene rezervnih delova su neverovatne. Multimedijalni ekran može da košta između 9.000 i 10.000 evra, a matrični far čak 2.500 evra - upozorio je mehaničar.

Iako su ovo primeri posebno skupih komponenti, a ne uobičajene cene za svaki model, oni pokazuju koliko zamena pojedinih delova može da optereti kućni budžet.

Problem je posebno izražen kod automobila opremljenih naprednim sistemima pomoći vozaču. Kamere, radari i senzori često zahtevaju kalibraciju nakon popravke ili zamene, što dodatno povećava račun u servisu.

I manji sudar može da napravi ogromnu štetu

Sendin upozorava i da naizgled bezazlen saobraćajni udes danas može imati mnogo ozbiljnije finansijske posledice nego ranije.

- Dovoljan je običan frontalni udarac u kojem stradaju dva prednja fara i aktiviraju se vazdušni jastuci, pa da automobil bude proglašen totalnom štetom - objasnio je.

Foto: Robin Utrecht / Shutterstock Editorial / Profimedia

Do takve situacije dolazi kada procenjeni troškovi popravke dostignu nivo na kojem, prema pravilima osiguravajuće kuće i vrednosti vozila, popravka više nije ekonomski opravdana.

Ipak, španski stručnjak ne osporava prednosti savremenih automobila. Naprotiv, priznaje da su zahvaljujući naprednoj bezbednosnoj opremi, sistemima asistencije i tehnološkim inovacijama postali sigurniji i udobniji za vožnju.

- Današnji automobili mnogo su bezbedniji, udobniji i jednostavniji za upravljanje, ali sve to ima svoju cenu koju ne može svako da priušti - istakao je.

Šta vozači treba da provere pre kupovine?

Poruka nagrađivanog mehaničara jeste da se prilikom kupovine automobila ne treba voditi isključivo njegovom cenom, izgledom ili količinom dodatne opreme.

Podjednako je važno proveriti koliko koštaju redovni servisi, rezervni delovi, osiguranje i eventualne popravke nakon isteka garancije.

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Posebno je korisno raspitati se o ceni zamene farova, multimedijalnog sistema i drugih skupih elektronskih komponenti, jer upravo takvi troškovi mogu neprijatno da iznenade vlasnika.

Sendin zato ne smatra da postoji jedan automobil koji je najbolji za svakoga. Njegov izbor bio bi japanski plug-in hibrid, ali priznaje da konačna odluka zavisi od potreba vozača, načina korišćenja vozila i raspoloživog budžeta.

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