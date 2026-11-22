Kia K4 Sportswagon je pobednik kompaktne klase; Kia je ukupno osvojila tri nagrade u nemačkom istraživanju za 2026. godinu

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Nemačka automobilska nagrada „Zlatni volan” za 2026. godinu donela je pobednike u devet glavnih klasa, tri cenovne kategorije i izboru polovnih vozila. Najviše razloga za slavlje imala je Kia: njen karavan K4 Sportswagon pobedio je u kompaktnoj klasi, EV5 među kompaktnim SUV modelima, a električni EV2 dobio je priznanje redakcije za najbolji automobil do 30.000 evra. Za najbolji polovnjak izabran je Audi A4 Avant generacije B9.

Mercedes-Benz S-klasa je pobednik u višoj i luksuznoj klasi najboljih automobila u 2026. godin Foto: Mercedes Benz

Ovogodišnji izbor održan je u znaku 50 godina nagrade koju dodeljuju Auto Bild i Bild am Sonntag. Od 79 novih modela, čitaoci su glasovima izdvojili po tri finalista u devet glavnih kategorija. Tih 27 automobila zatim je na stazi DEKRA-Lausitzring testirao žiri od 23 člana. Ocenjivani su, između ostalog, upravljanje, kočenje, kvalitet izrade i praktičnost, prema ukupno 19 kriterijuma. Svaki automobil takmičio se u svojoj klasi, pa rezultat ne znači da je, recimo, pobednik među malim vozilima direktno nadmašio luksuznu limuzinu.

Ko je pobedio u devet glavnih kategorija?

Volkswagen ID. Polo je dobitnik priznanja za automobil do 25.000 evra u 2026. godini Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP / Profimedia

Među malim automobilima „Zlatni volan” pripao je Opel Corsi GSE, dok je u klasi malih SUV vozila pobedila Škoda Epiq. Kompaktna klasa donela je nagradu modelu Kia K4 Sportswagon, a među kompaktnim SUV automobilima prvo mesto osvojila je Kia EV5.

U srednjoj klasi pobedio je BMW i3, dok je nagrada u višoj srednjoj klasi otišla modelu Genesis GV60 Magma. Mercedes-Benz S-klasa proglašena je najboljom u višoj i luksuznoj klasi, a BMW M2 CS najboljim sportskim automobilom.

Posebno se ocenjivala upotrebljivost porodičnog vozila. Tu je pobedila Škoda Peaq, a u izboru su učestvovale i porodice s decom, koje su automobile procenjivale iz ugla svakodnevnih potreba. Tako je Škoda, uz nagradu za Epiq, sa dodele otišla s dva priznanja.

Škoda Peaq je najbolji porodični automobil u 2026 Foto: Jan Hospodka / Alamy / Profimedia

Koji su najbolji automobili do 25.000, 30.000 i 35.000 evra?

Tri priznanja namenjena automobilima u određenom cenovnom rasponu dodelile su redakcije organizatora. Volkswagen ID. Polo izabran je za najbolji automobil do 25.000 evra, Kia EV2 do 30.000 evra, a Mazda CX-5 do 35.000 evra. Za razliku od devet glavnih kategorija, reč je o redakcijskim nagradama.

Prema podacima Auto Bilda, početna cena modela ID. Polo na nemačkom tržištu iznosi 24.995 evra, dok Kia EV2 kreće od 26.600 evra. Te iznose ne treba čitati kao najavu cena u Srbiji: domaća ponuda i cene zavise od tržišta na kojem se automobili prodaju.

Audi A4 Avant najbolji polovnjak

U izboru korišćenih vozila pobedio je Audi A4 Avant B9. To je jedina nagrada na ovogodišnjoj listi namenjena polovnom automobilu, pa će taj deo izbora posebno zanimati vozače koji ne planiraju kupovinu novog modela.

Pedeseti rođendan „Zlatnog volana” obeležen je i izborom nekadašnjih pobednika. Priznanja su dobili Mercedes-Benz SL R129, Porsche Carrera GT i Audi 100 C3. Nagrada za inovaciju pripala je modelu Ferrari Luce, a priznanje iz auto-moto sporta Totu Volfu, čelniku tima Mercedes-AMG Petronas u Formuli 1.

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