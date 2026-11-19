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Korozija je prirodna hemijska reakcija metala s vlagom i kiseonikom, a dodatni neprijatelji su so, blato i mehanička oštećenja. Starija vozila i dostavna ili terenska vozila posebno su izložena, jer su češće na udaru kamenčića, peska i prskanja vode s puta. Parkiranje na otvorenom, naročito tokom zime i jesni dodatno ubrzava proces stvaranja rđe.

Kako sprečiti pojavu rđe?

1. Birajte sigurno mesto za parkiranje

Automobil parkiran u suvom prostoru ili garaži znatno je bolje zaštićen nego onaj koji svakodnevno stoji napolju, izložen kiši i snegu. Ako nemate garažu, potražite natkriveno parking mesto i tako ćete smanjiti kontakt s vlagom.

2. Redovno pranje automobila

So i blato koja se zadržavaju ispod vozila ili u lukovima točkova često su “tajni uzrok” rđe. Zimi bi automobil trebalo prati najmanje jednom nedeljno, posebno donji deo karoserije.

3. Koristite zaštitne premaze

U prodavnicama auto-opreme dostupni su sprejevi, pene i zaštitne paste koji stvaraju sloj između metala i spoljašnjih uticaja. Preporučuje se da se takva zaštita obnavlja jednom godišnje, naročito pred zimu.

Kako rešiti problem zamagljenih stakala na autu Foto: Touch The Skies / Alamy / Profimedia

Najugroženija mesta na automobilu

Najčešće stradaju blatobrani, pragovi i lukovi točkova, jer su neprestano na udaru kamenčića i prskanja vode. Čak i sitne ogrebotine na tim mestima mogu postati početna tačka za razvoj korozije, pa ih je važno odmah sanirati.

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Kako ukloniti već nastalu rđu?

Ako primetite male narandžaste tačkice na karoseriji, reagujte odmah: Izšmirglajte zahvaćeno mesto brusnim papirom dok ne nestane trag rđe. Očistite i odmastite površinu (npr. benzinom ili alkoholom). Nakon sušenja, nanesite antikorozivni temeljni premaz.

Na kraju, obojite deo u odgovarajuću boju i zaštitite ga završnim slojem spreja protiv korozije.

Savet: Ako je rđa već duboko zahvatila metal i formirala rupe, najbolje rešenje je zamena oštećenog dela, jer popravke u tom slučaju često ne daju trajne rezultate.

Koroziju je mnogo lakše sprečiti nego popravljati. Redovno pranje, pregled karoserije i pravovremeno saniranje ogrebotina čine čuda za dugovečnost vašeg automobila. Ulaganjem malo vremena i pažnje, možete godinama zadržati sjaj, bezbednost i vrednost svog vozila — bez straha od narandžastih mrlja koje neumoljivo nagrizaju metal.