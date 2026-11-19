Automobil prolazi kroz baru na kolovozu pored pešaka na trotoaru

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Automobil prođe kroz baru uz trotoar i za sekund okupa pešaka. U Srbiji ne postoji posebna novčana kazna propisana samo za prskanje pešaka vodom. To ipak ne znači da vozač tokom kiše može da vozi kako želi: Zakon o bezbednosti saobraćaja nalaže mu da brzinu prilagodi stanju puta i vremenskim uslovima, tako da ne ugrožava bezbednost saobraćaja. Ako je načinom vožnje prekršio ta pravila, slučaj se procenjuje prema konkretnim okolnostima, a ne po posebnoj „tarifi za prskanje“.

Automobil prolazi kroz baru na kolovozu pored pešaka na trotoaru Foto: lynchpics / Alamy / Profimedia

U drugim zemljama pravila su jasnija. Britansko tužilaštvo navodi prolazak kroz baru i prskanje pešaka kao primer vožnje bez obzira prema drugim učesnicima u saobraćaju. Za lakše slučajeve takve vožnje predviđena je fiksna kazna od 100 funti i tri kaznena poena.

Japan ima i poseban prekršaj za prskanje vodom ili blatom. Prema podacima tokijske policije, kazna iznosi 6.000 jena za putnički automobil, odnosno 7.000 jena za veliko vozilo. U Norveškoj se od vozača zakonom zahteva obzirno ponašanje prema ljudima pored puta, ali iznos kazne od nekoliko hiljada kruna koji kruži internetom nije potvrđena jedinstvena tarifa za ovakav slučaj.

Za vozača je pravilo jednostavno: kada vidi baru pored trotoara, treba da uspori na vreme. Mokar kolovoz traži oprez i zbog pešaka i zbog kontrole nad vozilom.

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