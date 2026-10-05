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Glumica Iskra Brajović, ćerka legendarnog glumca Voje Brajovića, govorila je o brojnim temama, a razgovor je u jednom trenutku

dobio posebno emotivan ton. Govoreći o velikim imenima domaće glumačke scene, Iskra se sa posebnom toplinom prisetila Dragana Nikolića i Milene Dravić, ljudi koji su ostavili dubok trag ne samo u umetnosti već i u životima svojih kolega i prijatelja.

Vojislav Brajović Foto: Milan Đurđević

Na pitanje kako pamti Dragana Nikolića, Iskra je za Hype TV otvorila vrata uspomena iz detinjstva i mladosti, otkrivajući kakav je bio njegov odnos prema njoj. Umesto slike velikog glumca kakvu je imala šira javnost, govorila je o Draganu kao o toplom, duhovitom i

bliskom čoveku.

- Baš nekako na njih dvoje sam mislila kada sam rekla… Njega pamtim kao jako toplog i duhovitog čoveka. Od toga da je bio u

stanju da me uči psovkama, do toga što sam crnka, a u odnosu na mog oca, koji je bio plavušan u detinjstvu i tako svetlih očiju, on

se uvek šalio da sam njegova ćerka. Tako me je predstavljao i zvao "ćero".

Milena i Dragan Foto: Printscreen/Youtube

Milena Dravić poklonila Iskrinoj ćerki zlatnik

Kada se Iskrina ćerka rodila, Milena joj je poklonila zlatnik. Taj poklon imao je posebno značenje - bio je znak kumstva između Iskrinog

oca Voje Brajovića i Dragana Nikolića.

- Milena je, tad već Dragana nije bilo, kada se rodila moja ćerka, ona je njoj poklonila zlatnik u znak kumstva tatinog i Draganovog. Nekako, to je, uz odlazak Branka Cvejića, odlazak sa kojim uopšte ne mogu da se pomirim. Kao, stvarno Dragana i Milene nema.

VIDEO: Iskra Brajović