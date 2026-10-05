"Gaga Nikolić se uvek šalio da sam njegovo dete" Ćerka Voje Brajovića otvorila dušu: Gest Milene Dravić kad se porodila nikad neće zaboraviti
- Iskra Brajović se sa toplinom prisetila Dragana Nikolića, koga pamti kao duhovitog i bliskog čoveka. Govorila je i o njegovom odnosu prema njoj, uz porodične uspomene iz detinjstva.
- Otkrila je da je Milena Dravić njenoj ćerki poklonila zlatnik kada se rodila, kao znak kumstva između Voje Brajovića i Dragana Nikolića. Taj gest za nju ima posebno emotivno značenje.
Glumica Iskra Brajović, ćerka legendarnog glumca Voje Brajovića, govorila je o brojnim temama, a razgovor je u jednom trenutku
dobio posebno emotivan ton. Govoreći o velikim imenima domaće glumačke scene, Iskra se sa posebnom toplinom prisetila Dragana Nikolića i Milene Dravić, ljudi koji su ostavili dubok trag ne samo u umetnosti već i u životima svojih kolega i prijatelja.
Na pitanje kako pamti Dragana Nikolića, Iskra je za Hype TV otvorila vrata uspomena iz detinjstva i mladosti, otkrivajući kakav je bio njegov odnos prema njoj. Umesto slike velikog glumca kakvu je imala šira javnost, govorila je o Draganu kao o toplom, duhovitom i
bliskom čoveku.
- Baš nekako na njih dvoje sam mislila kada sam rekla… Njega pamtim kao jako toplog i duhovitog čoveka. Od toga da je bio u
stanju da me uči psovkama, do toga što sam crnka, a u odnosu na mog oca, koji je bio plavušan u detinjstvu i tako svetlih očiju, on
se uvek šalio da sam njegova ćerka. Tako me je predstavljao i zvao "ćero".
Milena Dravić poklonila Iskrinoj ćerki zlatnik
Kada se Iskrina ćerka rodila, Milena joj je poklonila zlatnik. Taj poklon imao je posebno značenje - bio je znak kumstva između Iskrinog
oca Voje Brajovića i Dragana Nikolića.
- Milena je, tad već Dragana nije bilo, kada se rodila moja ćerka, ona je njoj poklonila zlatnik u znak kumstva tatinog i Draganovog. Nekako, to je, uz odlazak Branka Cvejića, odlazak sa kojim uopšte ne mogu da se pomirim. Kao, stvarno Dragana i Milene nema.
(Kurir.rs/ Republika)
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