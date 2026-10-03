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Glumica Dubravka Mijatović bila je gošća emisije „TV lica... kao sav normalan svet”, gde je iskreno govorila o karijeri i njenim neprevaziđenim ulogama u najpopularnijim domaćim serijama koje se godinama repriziraju, a publika ih gleda sa istim užitkom kao prvi put.

Glumica je komentarisala i činjenicu da se reprize serije „Bolji život” i danas gledaju sa velikom pažnjom.

Foto: Printscreen/ YouTube/ RTS TV lica, kao sav normalan svet

-Žao mi je što posle toliko godina nije napravljena serija koja bi pomutila slavu "Boljeg života". To govori koliko je ta serija ostala važna publici- ocenila je.

Otkrila je da joj se i danas dešava da joj prolaznici dobacuju replike iz kultne serije.

-Nove generacije me zaustavljaju i pitaju: "Je l' opet kradeš u samoposluzi?" ili se šale na račun lažnih novčanica. Tada shvatim koliko se "Bolji život" i dalje gleda - rekla je kroz osmeh.

Dubravka Mijatović u seriji "Srećni ljudi":

1/5 Vidi galeriju Dubravka Mijatović u seriji Srećni ljudi Foto: Printscreen/Youtube/NasKutak, printscreen YT, Printskrin

Mijatovićeva je priznala da joj popularnost nikada nije bila cilj.

-Imaš potrebu da dokažeš da nisi samo popularan. Zato sam se okrenula pozorištu. Želela sam da ostavim trag kroz posao, a ne kroz slavu. Nisam želela editorijale, crvene tepihe i reklame, već da se dugo bavim glumom - poručila je.

Dubravka se osvnula i na to što su reprize starih serija poput "Boljeg života", a u jednom trenutku ona poslednja epizoda bila je najgledaniji deo televizijskog programa svih TV stanica.



- Verovatno je to neka nostalgija za tim vremenom kada smo ipak u suštini negde bili srećni. Makar i kobajagi, ali bili smo srećni. U nekom smislu mi je i žao zbog toga. To znači da za tih 10 ili 15 godina nije napravljena serija koju bi ljudi najviše voleli, koja bi pomutila slavu "Boljeg života". Zbog toga mi je malo žao, ali dobro, sada ima sve više novih domaćih serija, pa je bitno da se radi što više i verovatno će se pojaviti nešto kvalitetno - rekla je glumica u emisiji.