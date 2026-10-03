-Ušla sam na velika vrata, a celog života sam se trudila da to mimo toga, ne nizvodno, nego uzvodno, sve odbacim i da idem unazad nekim svojim putem. Mogla sam da ostanem samo na tome, da to iskoristim, unovčim i da guram formulu uspeha koja mi je išla lako. Apsolutno sam mogla da snimam reklame i prihvatam razne ponude, ali ja sam sve to gurnula jer sam htela da se bavim ovim poslom dugo. Bilo mi je neukusno da se slikam za editorijale našminkana i budem na crvenom tepihu, posebno u vremenu u kom živimo, tih nesrećnih devedesetih. Taj imidž buntovnice sam i potvrdila; napustila sam seriju "Srećni ljudi" bez problema jer sam želela da budem dosledna. Ja to ne volim, ja želim samo da se bavim svojim poslom - rekla je u emisiji " „TV lica... kao sav normalan svet”.