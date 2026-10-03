Slušaj vest

Dubravka Mijatović važi za glumicu koja je obeležila celu jednu generaciju. Talentom, šarmom i lepotom nikoga nije ostavljala ravnodušnim, a tako je i decenijama kasnije. Ipak, retko je viđamo u javnosti, a ogroman šok izazvala je kada je napustila seriju "Srećni ljudi" koja je i danas ekstremno popularna. 

Mijatovićeva jepriznala da nikada nije volela glamur i javna pojavljivanja što je jedan od razloga zbog čega je gotovo nikad ne vidimo na crvenom tepihu, a još je ređe gošća televizijskih emisija:

Dubravka Mijatović u emiiji Kao sav normalan svet
Dubravka Mijatović u emisiji "TV lica kao sav normalan svet" Foto: Printscreen/ YouTube/ RTS TV lica, kao sav normalan svet

- Radila sam na tome da me nema na crvenom tepihu. Za ove 23 godine možda sam se pojavila još tri puta. Sasvim mi je dovoljno - rekla je glumica.

Kako je objasnila ogromnu popularnost stekla je veoma mlada, ali nije želela da je eskploatiše već da se posveti isključivo glumi. U trenutku ogromne popularnosti napustila je i seriju "Srećni ljudi" i svoju neprikosnovenu ulogu Đorđine Golubović.

Dubravka Mijatović u seriji Srećni ljudi Foto: Printscreen/Youtube/NasKutak, printscreen YT, Printskrin

 -Ušla sam na velika vrata, a celog života sam se trudila da to mimo toga, ne nizvodno, nego uzvodno, sve odbacim i da idem unazad nekim svojim putem. Mogla sam da ostanem samo na tome, da to iskoristim, unovčim i da guram formulu uspeha koja mi je išla lako. Apsolutno sam mogla da snimam reklame i prihvatam razne ponude, ali ja sam sve to gurnula jer sam htela da se bavim ovim poslom dugo. Bilo mi je neukusno da se slikam za editorijale našminkana i budem na crvenom tepihu, posebno u vremenu u kom živimo, tih nesrećnih devedesetih. Taj imidž buntovnice sam i potvrdila; napustila sam seriju "Srećni ljudi" bez problema jer sam želela da budem dosledna. Ja to ne volim, ja želim samo da se bavim svojim poslom - rekla je u emisiji " „TV lica... kao sav normalan svet”.

Ne propustiteKultura"Pitaju me jel kradeš opet u samoposluzi": Dubravka Mijatović otkrila kako je fanovi i dalje pamte po legendarnim serijama "Bolji život se i dalje gleda"
Dubravka Mijatović u emiiji Kao sav normalan svet
Pop kulturaGlumica Dubravka Mijatović gazi 6. deceniju, a njena vitka linija pravo je savršenstvo: "Jedem poprilično, ali to sebi mogu da priuštim"
Dubravka Mijatović.jpg
Kultura"ZA PREDSTAVU SE NIKAD NE ZNA DA LI ĆE BITI USPEŠNA ILI NE" Dubravka Mijatović o komadu "NESTAJANJE", a evo ko je bio na PREMIJERI
dubravka-mijatovic01-damir-dervisagic.jpg
Kultura"PUBERTET NAS JE DRMAO, ZAMIŠLJALE SMO DA JE ISPOD KREVETA NEKI HOROR LIK I VRIŠTALE SMO" Branka Katić o snimanju prvog filma
branka-katic.jpg

00:19
Džesika Bil o savršenim roditeljima Izvor: TikTok/jessbiel