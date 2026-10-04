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Jedan od naših najvećih i najcenjenijih glumaca, Predrag Miki Manojlović, gostovao je na TV Prva, gde je u otvorenom razgovoru govorio o temama koje duboko dele, ali i intrigiraju javnost. Povod za gostovanje bio je najnoviji film reditelja Lordana Zafranovića "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare", ostvarenje zasnovano na istorijskim činjenicama koje je i pre redovne bioskopske distribucije izazvalo snažne reakcije u regionu.

Poznat po tome da ne pravi kompromise sa istinom, Manojlović se osvrnuo na razloge svog izostanka sa premijere, duboko nezadovoljstvo i politizaciju unutar srpske filmske zajednice, ali i na širu društvenu klimu. U razgovoru nije štedeo ni političku scenu, ističući razočaranje stanjem opozicije u Srbiji, a dotakao se i svojih najdubljih principa, otkrivši zašto je svojevremeno odbio da zaigra u holivudskom blokbasteru sa Džordžom Klunijem i Nikol Kidman. O slobodi, umetnosti, istini i promašenoj renesansi našeg regiona, Miki Manojlović govorio je direktno i bez zadrške koleginici Mariji Stamenić.

Foto: Screenshot

Šta za vas predstavlja film "Zlatni rez"?

- "Zlatni rez" je neverovatan film, jedan od onih koji su stvoreni na ovim prostorima, od ljudi iz regije. To je ozbiljan film koji ostaje zauvek. Postoje filmovi koji prolaze, a postoje oni koji traju i ostaju u sećanju. Ovaj film spada u drugu kategoriju. Lordan Zafranović je veliki reditelj, evropske i svetske reputacije, i nikada nije promašio filmom. Zato sam i ja želeo da ga podržim, da budem deo tog projekta.

Niste bili na premijeri filma, mnogi su se pitali zašto?

- Razlog je snimanje drugog filma sa Emirom Kusturicom, što je bilo naporno i nije mi dozvolilo da prisustvujem premijeri. Ipak, bio sam na konferenciji za štampu, gde sam jasno izrazio svoje mišljenje o filmu i njegovom značaju.

Lordan Zafranović na premijeri filma Djeca Kozare Foto: CEBEF/ FEST/ Predrag Mitić

Spomenuli ste da neki nisu hteli da dođu ni na konferenciju. Da li razumete njihove razloge?

- Razumem. To je otpor koji nije nov i nije nastao slučajno. Formalno, razlog je promena datuma festivala, ali iza toga stoji dublje nezadovoljstvo u filmskoj zajednici Srbije, povezano i sa drugim kulturnim manifestacijama. Nažalost, živimo u vremenu mržnje i nevoljenja istine, što je za mene nepodnošljivo.

Kako gledate na podele u društvu koje se javljaju oko ovakvih tema?

- Nije lako, ali verujem da će film, kada uđe u bioskope, prevazići te podele. Ovakvi filmovi ne smeju biti predmet političkih spinova."Zlatni rez" nije film protiv hrvatskog naroda, već zasnovan na istorijskim činjenicama koje se ne smeju zaboraviti.

Predrag Miki Manojlović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Koji su po vama glavni problemi u srpskoj kinematografiji danas?

- Sistem nije dobar. Filmski centar Srbije nema dovoljno autonomije, previše je pod uticajem politike. Postoje komisije koje odlučuju o filmovima, ali je pitanje ko su ti ljudi i koliko su nepristrasni. Takođe, postoji mnogo ličnih motiva i sukoba unutar filmske zajednice, što otežava razvoj.

Spomenuli ste i važnost filma kao medija. Kako vidite njegov značaj u današnjem svetu?

- Film je najmoćniji medij za prenošenje poruka i predstavlja državu bolje od bilo koje druge umetnosti. To su Amerikanci shvatili davno, gde je filmska industrija druga po veličini u državi. Film može da probije granice i ostavi snažan utisak.

Foto: youtube/ TS Media Serije i Filmovi

Nedavno je bilo polemika oko podrške filmu i optužbi za političke motive. Kako komentarišete izjavu glumca Renea Bitorajca da srpski glumci "pumpaju", a hrvatski ne žele da učestvuju u propagandi?

- To je deo političke kampanje koja nije simpatična. Mi živimo u vremenu gde opozicija nije uspela da se organizuje i ponudi jasne programe, što je razočaravajuće. Takve izjave su deo spinova i ne doprinose zajedništvu.

Vi ste poznati po svojoj iskrenosti. Kako gledate na stanje opozicije u Srbiji?

- Opozicija je razočaravajuća. Nema jasnu viziju, ne zna kako da se organizuje i ne nudi konkretne odgovore na ključna pitanja kao što su spoljna politika, ekonomija, evropske integracije. To je problem koji koči napredak.

U galeriji pogledajte fotografije s konferencije za štampu povodom najave filma "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare":

1/18 Vidi galeriju Konferencija za medije posle novinarske projekcije filma "Zlatni rez '42: Djeca Kozare" Foto: Marko Kranjc

U filmu igrate Vukašina iz sela Klepci. Koliko vam je značajna ta uloga?

- Iako je uloga kratka, nije mala.Nema malih uloga, samo velikih i malih trajanja. Za mene je to deo mog života i rada, a rad na ovom filmu mi je pružio duboko iskustvo i spoznaju života koji mnogi ne vide.

Šta sloboda znači za vas, posebno u kontekstu vašeg lika u filmu?

- Sloboda nije samo da misliš ono što drugi misle da treba. Sloboda je biti istinit prema sebi, govoriti istinu koju drugi ne žele da čuju. Nažalost, naš region je promašio renesansu i to nam nedostaje u kulturi i životu.

U galeriji pogledajte s premijere filma "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare" na Festu:

1/8 Vidi galeriju Fest 2026 Foto: CEBEF/ FEST/ Predrag Mitić

Odbili ste ulogu u filmu "Mirotvorac" sa Nikol Kidman i Džordžom Klunijem. Kako ste doneli tu odluku i da li ste ikada zažalili?

- Nisam zažalio nimalo. Nisam mogao da radim na krvi svog naroda.Radim zbog smisla, ne zbog novca. To su moji principi i ne odstupam od njih.

Da li trenutno radite na nekom projektu, možda knjizi?

- Stalno radim, i na sebi i na različitim projektima. Imam ideju za knjigu i nadam se da ću uskoro moći da je završim.

Video: Lordan Zafranović u emisiji "Crveni karton" kod Svetislava Basare