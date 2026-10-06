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Predrag Ćeramilac imao je svega 18 godina kada je gotovo preko noći postao jedno od najprepoznatljivijih mladih lica jugoslovenskog filma. Uloga u ostvarenju „Saša“ Radenka Ostojića donela mu je 1962. godine Zlatnu arenu u Puli, naslovne strane tadašnjih časopisa i status velike filmske nade, ali se njegov život kasnije razvio potpuno drugačije od onoga što je publika mogla da očekuje. Umesto da glumu pretvori u životni poziv, završio je ekonomiju, zaposlio se u spoljnoj trgovini i posle petnaestak ostvarenja zauvek se povukao sa scene.

Pogledajte u galeriji njegove fotografije:

1/9 Vidi galeriju Predrag Ćeramilac filmske uloge Foto: Printscreen/Youtube

Rođen je 3. februara 1944. godine u Čačku, a kada je dobio svoju prvu veliku filmsku priliku još je bio gimnazijalac. Film „Saša“ postao je jedan od zapaženijih jugoslovenskih naslova tog vremena, a Ćeramilac je posle uspeha u Puli stekao i nezvanični nadimak „domaći Džejms Din“. Bio je mlad, fotogeničan i iznenada veoma popularan, pa se činilo da pred sobom ima dugu filmsku karijeru.

Posle „Saše“ stigao je niz filmova

Uspeh debitantske uloge otvorio mu je vrata domaće kinematografije, pa je tokom šezdesetih i prve polovine sedamdesetih igrao u nizu filmova i televizijskih projekata. Među njima su „Dve noći u jednom danu“, „Čovek iz hrastove šume“, „Dani iskušenja“, „Memento“ i „Podne“, a pojavio se i u stranim produkcijama. U tom periodu radio je sa brojnim poznatim imenima jugoslovenskog glumišta, među kojima su bili Dušica Žegarac, Rade Marković, Mija Aleksić, Petar Kralj, Božidarka Frajt i Jelena Žigon.

Predrag Ćeramilac u filmu Saša Foto: Printscreen/Youtube

Široj televizijskoj publici, međutim, ostao je posebno poznat kao Vajar iz kultne serije „Otpisani“. Bila je to jedna od njegovih poslednjih uloga, nakon čega je Ćeramilac praktično nestao iz glumačkog sveta. Njegove aktivne godine na filmu i televiziji trajale su od početka šezdesetih do sredine sedamdesetih, što je za glumca kome se predviđala velika karijera bio neočekivano kratak period.

Glumu je smatrao slučajnošću

Za Ćeramilca, međutim, filmski uspeh nikada nije značio da mora i čitav život da ostane glumac. Godinama kasnije govorio je da je njegov ulazak u svet filma bio splet okolnosti, a ni posle Zlatne arene nije poželeo da upiše glumačku akademiju.

Predrag Ćeramilac i Jelena Žigon Foto: Printscreen/Youtube

Odlučio se za potpuno drugačiji put. Završio je studije vezane za spoljnu trgovinu, a potom se zaposlio u „Vojvodina transportu“, gde je proveo oko 25 godina. Radio je u špediciji i spoljnoj trgovini, daleko od reflektora i popularnosti koju je stekao još kao tinejdžer.

Upravo je taj deo njegove biografije jedan od neobičnijih u domaćem filmu. Ćeramilac nije bio glumac koji je ostao bez uloga, već čovek koji je, uprkos velikom uspehu na samom početku, sam izabrao drugi život.

Porodični život obeležili su teški gubici

Iza javnosti mnogo manje poznatog dela njegove biografije krije se niz teških porodičnih tragedija. Još kao student dobio je ćerke bliznakinje sa prvom suprugom Jadrankom, sa kojom se venčao ubrzo nakon uspeha filma „Saša“. Obe ćerke kasnije su tragično preminule.

Predrag Ćeramilac u filmu Saša Foto: Printscreen/Youtube

U drugom braku, sa suprugom Ljiljanom, 1981. godine dobio je sina Nemanju. Injega je izgubio nekoliko godina pre sopstvene smrti, u nesrećnom slučaju sa vatrenim oružjem. Tako je tokom života ostao bez svo troje dece, što su mediji koji su izveštavali o njegovoj smrti navodili kao jednu od velikih tragedija koje su obeležile njegove poslednje godine.

Umro 2011. godine

Predrag Ćeramilac preminuo je 12. decembra 2011. godine u Beogradu, u 67. godini. Život je okončao samoubistvom u naselju Medaković 3. U to vreme, prema tadašnjim izveštajima, bolovao je i od teške maligne bolesti u poodmakloj fazi.

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