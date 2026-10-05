Postoje izvođači koje vezujemo za određenu generaciju, a postoje i oni čije melodije prelaze iz jedne generacije u drugu. Andre Riju pripada upravo toj retkoj grupi - njegov koncert može biti zajednički izlazak bake, majke i ćerke, porodično veče ili susret prijatelja različitih generacija.

U tome je i posebnost njegovog muzičkog sveta. Riju je klasičnu muziku približio publici koja možda nikada nije smatrala da joj je mesto koncertnoj dvorani. Njegov repertoar prevazilazi valcere Johana Štrausa I obuhvata operu, operetu, mjuzikle, filmsku muziku, tradicionalne melodije i popularne pesme.

Zato se na njegovim koncertima generacije ne razlikuju po tome šta slušaju, već se susreću u onome što im je zajedničko. Neko dolazi zbog Štrausovih valcera, neko zbog omiljene filmske melodije, a neko zbog atmosfere i spektakla. Aplauzi, osmesi, poznate melodije i valceri stvaraju osećaj zajedništva, zbog čega Rijuov koncert postaje mnogo više od formalnog slušanja klasične muzike.

Važan deo te priče je i njegov orkestar Johan Štraus. Osnovan 1987. godine sa 12 članova, orkestar je narastao na 70 članova i postao nezaobilazan deo Rijuovog prepoznatljivog koncertnog sveta.

Andre Riju se u Beograd vraća 19. novembra, nakon što je poslednji put nastupio pred beogradskom publikom 2024. godine. Ovog puta ponovo će nastupiti u Beogradskoj areni, gde će okupiti publiku različitih generacija. Interesovanje za koncert je veliko, a dva meseca uoči nastupa u prodaji je ostao samo ograničen broj ulaznica.

I upravo će se tako u Beogradu ponovo susresti pripadnici različitih generacija - oni koji su uz Štrausove valcere odrastali, oni koji su ih zavoleli kasnije i oni koji ih tek otkrivaju. Možda upravo zato Rijuovi koncerti imaju posebnu vrednost: ne traže da svi vole klasičnu muziku na isti način. Dovoljno je da vole muziku.

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