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Autorka bestselera „Grabljivica“ i „Ljubav u doba kokaina“Simonida Milojković napisala je „Putovanje ka Bogu“, priču o čoveku i njegovim ranama, o padovima koje skrivamo od drugih i od sebe, ali pre svega o mogućnosti da nijedan pad ne mora biti poslednja reč o našem životu.

Ovo je roman o povratku. O putu koji ponekad počinje tek onda kada se svi naši drugi putevi završe. Glavni junak je psihijatar iz Beograda koji odlazi u Rusiju u manastir u kojem leči modrice na svojoj duši, uz pomoć duhovnika jeromonaha i pastirskog terapeuta, takođe psihijatra koji je završio i teološki fakultet i u manastirima učio pravoslavnu psihoterapiju od starih, iskusnih monaha.

Simonida Milojković Foto: Laguna

„U prethodnim romanima zapisivala sam istinite ispovesti prostitutki („Grabljivica“), narkomana („Ljubav u doba kokaina“), satanista („U zagrljaju princa tame“), ljubavnog manipulatora („Dijagnoza: Ljubav“)... Prethodne knjige realistično opisuju savremene, rasprostranjene društvene anomalije, a ’Putovanje ka Bogu’, u kojem su gotovo svi moji junaci iz prethodnih romana, nudi rešenje. Provereno rešenje“, kaže autorka Simonida Milojković.

„Putovanje ka Bogu“ možete pronaći u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima čitalca, onlajn knjižari delfi.rs i na sajtu laguna.rs.

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