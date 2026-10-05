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Lagunin autor Oto Oltvanji postigao je ogroman uspeh svojim romanom "Polje meduza" u Francuskoj. Oltvanji je tokom cele godine predstavljao roman na brojnim festivalima u Francuskoj, a sada je stigla i prva inostrana nagrada!

Posle prve nagrade regionalnog Trilerfesta koji je održan prošle godine u Beogradu, roman "Polje meduza" dobio je priznanje i u Francuskoj. Reč je o nagradi festivala "Povratna karta u mrak" (Un Aller-Retour dans le Noir), u gradiću Po na krajnjem jugozapadu Francuske, koja se dodeljuje u saradnji sa listom "Liberasion".

Oto Oltvanji, roman Polje Meduza Foto: Promo

"Još me drži mamurluk sreće i festivalska groznica. Internacionalna nagrada i šta ona zapravo znači nešto je što za sada ne mogu do kraja da pojmim. Šlag na tortu je prijatan utisak koji sam stekao tokom dva festivalska dana u susretima sa autorima, izdavačima, knjižarima i novinarima, da oni misle kako je nagrada otišla u prave ruke", rekao je Oltvanji povodom važne nagrade.

Oto se osvrnuo i na značaj nagrade za celokupnu našu savremnu književnost: "Činjenica je da su organizatori u više navrata javno pomenuli koliko im je drago što mogu da ugoste pisca iz Srbije. Naša zemlja je sada ucrtana na mapu književnog sveta, kad je u pitanju žanrovska književnost, rame uz rame sa, na primer, Amerikom ili Brazilom, koji su imali svoje predstavnike na festivalu, baš kao i u nominacijama za nagradu."

Radnja romana

"Polje meduza" je klasičan detektivski roman, savremeni triler i hronika jednog društva u kome Oltvanji gradi suptilnu rezonanciju teksta sa širim kulturno-istorijskim planom, od socijalizma do tranzicionog kapitalizma, od bivše Jugoslavije do današnjeg Beograda, i nazad. Na kraju, čitalac će se zajedno sa pripovedačem zateći izmenjen u briljantno ispisanoj književnosti tuge, nezalečenih porodičnih odnosa i neobičnih balkanskih sudbina.

Oto Oltvanji Foto: Promo

Čitaoce u Srbiji već u drugoj polovini oktobra očekuje nova Oltvanjijeva knjiga i nastavak nagrađivanog romana "Polje meduza". "Skriveni sever" je takozvani "prikvel", priča o tri Skeptikova dana koja se pominju u prvom romanu.

Ne tako davno, istražitelj u najam poznat kao Skeptik, koji je briljantno rešio neobičan slučaj u "Polju meduza", bio je u braku punom ljubavi. Poverenje je izneverio kada je otišao od kuće, ne javivši se supruzi. Ostala je misterija šta mu se dešavalo u ta sudbonosna 72 sata i zašto o njima nikom nije pričao.

Dok je bio novinar, Skeptik je radio ono što najbolje ume: istraživao uz pomoć jedinstvenog dara zapažanja. Posle deset godina provedenih daleko od rodnog grada, primoran je da se vrati i iskoristi taj talenat da otkrije ko teroriše mirno mesto na severu zemlje. Suočen s duhovima prošlosti, sve mu je teže da razdvoji profesionalno od ličnog.

Kakve veze imaju odrastanje u maloj sredini, piromanija, černobiljska katastrofa, maloletnička delinkvencija, preljuba, medijska cenzura, piramidalna bankarska šema, trideset godina star slučaj ozloglašenog voajera i ritualna ubistva? Skeptik mora da uloži veliki mentalni napor i da se usredsredi na detalje da bi došao do pravih odgovora.

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