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Vrhunski orkestri, horovi, ansambli i solisti iz zemlje i inostranstva, i ove godine donose magiju klasične muzike na Beogradske muzičke svečanosti – BEMUS, festival koji ulazi u svoju pedeset i osmu godinu kontinuiranog održavanja. Od 17. do 30. oktobra, uživaćemo u simfonijskim, operskim i kamernim koncertima, pod sloganom Muzika iznad vremena – jer klasika je uvek u modi!

Ovogodišnje izdanje festivala obeležiće nastupi izuzetnih evropskih orkestara: Sofijske filharmonije pod upravom Najdena Todorova, kojima se pridružuje miljenik beogradske publike, violinista Sergej Krilov, zatim Solunskog državnog simfonijskog orkestra sa dirigentom Lijem Mekfolom, kao i Kamernog orkestra „Franc List” iz Budimpešte.

Najden Todorov Foto: Viktoria_Vucheva



BEMUS otvara Gala koncert zvezda ruske operske scene, 17. oktobra na Kolarcu. Zajedno sa Simfonijskim orkestrom i Horom RTS-a, pod upravom dirigenta Dušana Vilića, nastupaju vodeći solisti „Marijinskog” i „Boljšoj” Teatra i Bečke državne opere: sopran Tatjana Pavlovskaja, mecosopran Ekaterina Lukaš, tenor Igor Morozov, baritoni Vjačeslav Vasiljev i Sergej Kajdalov i bas Gevorg Grigorjan. Beogradska publika će uživati u najlepšim numerama iz opera Čajkovskog, Musorgskog i Rimskog-Korsakova. Koncert se realizuje u saradnji sa Muzičkom produkcijom RTS.



Resitale će održati švedski violinski superstar Danijel Lozakovič i legendarni pijanista Arkadij Volodos.

Svečanim koncertom biće obeležen značajan jubilej za srpsku kulturu – pola veka rada Akademskog hora „Kolegijum muzikum“, čiji dirigent Dragana Jovanović danas vodi ansambl putevima uspeha koje je trasirala njena slavna prethodnica Darinka Matić Marović.

Na zatvaranju festivala, 30. oktobra, uživaćemo u nastupu Beogradske filharmonije, sa poznatim dirigentom Urošem Lajovicom i pijanistom Lukašem Vondračekom, pobednikom čuvenog takmičenja „Kraljica Elizabeta“ u Briselu, koji se prvi put predstavlja beogradskoj publici.

Bemus plakat Foto: Bemus



Spisak vrhunskih domaćih izvođača zaokružuju Klaviski trio Korda, proslavljeni violinista Stefan Milenković sa Niškim simfonijskim orkestrom i dirigentom Dejanom Savićem, kao i Opera Narodnog pozorišta u Beogradu.

Na tradicionalnom koncertu mladih srpskih umetnika nastupiće finalisti RTS audicije za Evrovizijsko takmičenje mladih muzičara 2026. godine.

Pored remek-dela evropskog muzičkog nasleđa, na 58. BEMUS-u slušaćemo i svetske premijere kompozicija istaknutih srpskih kompozitora Aleksandra Sedlara, Marka Nikodijevića, Draška Adžića i Juga Markovića.