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Od beogradskih kafana u kojima se za sto dolazilo uz obaveznu rezervaciju i kravatu do najvećih koncertnih dvorana, Zvonko Bogdan već više od pola veka ostaje veran jednom pravilu: publika kući mora da ode zadovoljna. Upravo s tom idejom se 21. oktobra vraća u Plavu dvoranu Sava centra, gde će uz veliki Tamburaški orkestar Radio-televizije Vojvodine održati koncert pod nazivom "Sećanje na vreme koje se ponoviti neće".

Vole ga sve generacije

Pre velikih dvorana, ploča i pesama koje danas zna gotovo svaka generacija, postojala je kafana.

Zvonko Bogdan svoje ime počeo je da gradi upravo na beogradskoj kafanskoj sceni. Pevao je u "Košuti", "Kalemegdanskoj terasi" i "Stambol-kapiji", a čak osam godina proveo je nastupajući u hotelu "Union". Bilo je to sasvim drugačije vreme. "Union" je imao svega 120 mesta, za sto se dolazilo uz rezervaciju, od muškaraca se očekivala kravata, a od muzičara tačnost, urednost i disciplina. Nastupalo se šest večeri nedeljno, a publiku je svake večeri trebalo osvojiti iznova.

Zvonko Bodan u mladosti Foto: Privatna arhiva



Za Zvonka Bogdana upravo je kafana bila jedna od najvažnijih škola u njegovoj karijeri.

- Kafana je za pevača najbolja škola. Svaki dan se na pozornici morate potvrditi, nema ništa od posla ako ljudi odu kući nezadovoljni - govorio je prisećajući se tog perioda.

Nije bilo velikih produkcija i scenskih efekata iza kojih je izvođač mogao da se sakrije. Ostajali su glas, pesma, orkestar i neposredan odnos s ljudima za stolovima. Upravo u takvom svetu Zvonko Bogdan izgradio je izvođački stil, koji će kasnije iz kafana preneti na najveće koncertne pozornice.

Zvonko Bodan, Jovanka i Tito Foto: Privatna arhiva



Zvonko je za medije pred novi susret s publikom pripremio nekoliko fotografija iz porodičnog albuma, a tu posebno mesto zauzima slika s Josipom Brozom i Jovankom. Malo je poznato da je on autor i izvođač pesme pod nazivom "Beše jedan čovek". Ovu numeru je snimio i objavio 1981. godine (nakon Titove smrti) kao svojevrsnu muzičku i poetsku posvetu vremenu i ličnosti jugoslovenskog predsednika. Pesma se našla na njegovim kasnijim kompilacijama. O Titu i njemu pevali su i Zdravko Čolić i Đorđe Balašević.

Zvonko je tokom svoje dugogodišnje karijere više puta pevao za Josipa Broza Tita i Jovanku Broz, a o tim nastupima i susretima uvek govori s velikim poštovanjem, ističući poseban nivo profesionalizma i gospodstva koji je tad vladao.

Zvonko Bogdan i VUk Žugić Foto: Privatna Arhiva



Decenije su prošle, promenili su se prostori i način života, ali je suština ostala ista.

- Zvonko je Vuk Karadžić šansone i starogradske pesme. Mnoge je opevao i sačuvao od zaborava - kaže njegov menadžer Vuk Žugić.

Hit do hita

Kada 21. oktobra izađe pred publiku u Plavoj dvorani, uz njega će biti veliki Tamburaški orkestar Radio-televizije Vojvodine, a u centru večeri ponovo će biti ono na čemu je gradio čitavu karijeru - pesma, tambura i priča.

Zvonko Bodan Foto: Privatna arhiva



Publiku očekuje putovanje kroz muzički svet panonske ravnice i repertoar koji je obeležio njegovu višedecenijsku karijeru. "Ej salaši na severu Bačke", "Govori se da me varaš", "Već odavno spremam svog mrkova", "Život teče u laganom ritmu" i "Ne vredi plakati", ali i "U tom Somboru", "Što se bore misli moje", "Ima dana" i "Ko te ima, taj te nema" samo su neke od pesama koje su s vremenom postale neraskidivo povezane s njegovim imenom.

Od 120 mesta nekadašnjeg "Uniona" do pune Plave dvorane prošlo je više od pola veka. Ipak, pravilo s početka ostalo je isto - publika kući mora da ode zadovoljna.

Bonus video: Kako izgleda porodična kuća Zvonka Bogdana