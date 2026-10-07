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Edgar Alan Po (1809–1849) bio je američki književnik, pesnik, urednik i književni kritičar čija su dela trajno preoblikovala svetsku književnost. Smatra se ocem moderne detektivske priče, pionirom naučne fantastike i jednim od najvećih majstora mračne, psihološke i gotičke proze.

No, u isti mah, njegov život bio je prožet tragedijama, siromaštvom i ličnim borbama, što se duboko odrazilo na njegov stvaralački rad.

Kao dete ostaje bez roditelja

Sa samo tri godine ostao je siroče. Kada se rodio, njegov otac, Dejvid Po Džunior, napustio je i karijeru i porodicu zbog finansijskih problema. Godinu dana kasnije preminula je njegova majka od posledica tuberkuloze. Kasnije umire i Dejvid, a Edgara usvaja bogati trgovac Džon Alan, koji mu je i dao ime Edgar Alan Po.

Izdao usvojitelja

Međutim, Po kasnije nije pokazivao nikakvu zahvalnost niti ljubaznost prema usvojitelju i njegovoj porodici. Jednom je platio slugi da ukrade novac od Džona, nazvavši ga "ne tako mudrim". Džon se toliko naljutio na Edgara da je prekinuo sve veze sa njim, a čak i kada je bio na samrti nije pristao da ga vidi.

Odlazak kod tetke

Kada ga je Džon izbacio iz kuće, čuveni pisac se seli kod tetke Marije Klem u Baltimor, inače sestre njegovog biološkog oca. Iako do 18. godine nije dobro zarađivao kao zapisničar i novinar, zbog čega je kasnije otisao u vojsku, situacija se promenila, te je kao pisac počeo da dobija veći novac.

Za najpopularniju poemu "Gavran" dobio je samo 9 dolara

Zanimljivo je da, iako ga je 1845. godine poema "Gavran" učina poznatim, na njoj je zaradio svega devet dolara. Prodato je 1.500 primeraka, čime je Po zaradio 120 dolara, ali u to vreme je dugovao izdavaču 135 dolara.

Odnos sa sestrom od tetke

Inače, u tetkinom domu živeo je sa njenom decom Henrijem i Virdžinijom, a upravo će odnos sa sestrom kasnije biti ono što će zakucati ekser u njegov kovčeg.

Edgar Alan Po se 16. maja 1836. oženio svojom trinaestogodišnjom sestrom od strica. Navodno je brak "konzumiran" tek kad je Virdžinija napunila 16, ali se na kraju ispostavilo da je ona ipak preminula kao devica.

Virdžinija je obolela od tuberkuloze, a preminula je sa samo 24 godine. Na samrti je zamolila majku da brine o "Ediju", kako je od milošte zvala Poa, a obećanje je Marija ispunila do kraja njegovog života. Kažu da je taj odnos bio prilično bolestan i pomalo prisan, pa da ga je i tašta optuživala da je impotentan zbog sklonosti ka alkoholu.

Zaprosio dve žene

Nakon smrti supruge, ubrzo mu je dosadio odnos sa tetkom, te je Edgar Alan Po želeo da se po svaku cenu izvuče iz siromaštva ženidbom sa bogatom ili bar uglednom ženom.

Najpre je pronašao ljubav sa Sarom Helen, koja je takođe bila udovica i spisateljica. Jedno drugom su pisali poeme i razgovarali o svojoj budućnosti. Kada su se verili, Po je obećao da više neće piti. Ali, samo dva dana kasnije prekršio je obećanje i veridba je prekinuta, jer je Sarina majka saznala da Po istovremeno "juri" Saru Rojster, svoju tinejdžersku ljubav, sa kojom je ostao u vezi nakon što ga je Sara Helen ostavila.

Edgar Alan Po Foto: AP

Misteriozna smrt

Dve nedelje nakon što je priznao da voli Saru Rojster, Edgar Alan Po misteriozno je preminuo. Tačan uzrok smrti nikada nije utvrđen, a spekulisalo se da je reč o samoubistvu, ubistvu, koleri, hipoglikemiji, sifilisu, gripu i besnilu. Rojster je govorila da je Edgar bio vidno bolestan. Njegova sahrana je trajala svega tri minuta, a prisustvovalo je samo sedmoro ljudi.

Sahranjen poput psa, samo ga ona obilazila

Kako su pisali ranije mediji, Edgar Alan Po "sahranjen je poput psa", u jeftinom sanduku, bez spomenika. Tek je kasnije nepoznata osoba obeležila njegov grob i posećivala ga sedam godina, svaki put ostavljajući tri ruže i jednu poruku. Tu osobu nikada niko nije fotografisao, niti znao ko je, ali očevici su je opisivali kao senku u crnom, sa šeširom sa velikim obodom.

Pogledajte i dokumentarac o njegovom životu:

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